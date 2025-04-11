أحمد جودة - القاهرة - موعيد الصلاة اليوم الجمعة 11 أبريل 2025

موعد صلاة الجمعة والصلوات الخمس اليوم بالقاهرة ومحافظات الجمهورية.

الصلاة، الصلاة اليوم، صلاة الجمعة، يعد يوم الجمعة من أفضل الأيام التي كرم الله بها المسلمين، حيث يعد هذا اليوم عيد في الأرض وعيد في السماء، ويبحث الكثير من المسلمين والمسلمات في مختلف انحاء الجمهورية عن مواعيد صلاة الجمعة اليوم والصلوات الخمس، من أجل أداء الفرائض المكتوبة عليهم في وقتها.

وفيما يلي ننشر لكم مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 11-4-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة دوت الخليج، وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواعيد الصلاة اليوم بالقاهرة ومحافظات الجمهورية

مواعيد الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم فى القاهرة

موعد صلاة دوت الخليج 4:03 ص.

موعد صلاة الظهر 11:56 ص.

موعد صلاة العصر 30: 3 م.

موعد صلاة المغرب 6:20 م.

موعد صلاة العشاء 7:40 م

مواعيد الصلاة اليوم فى الإسكندرية

موعد صلاة دوت الخليج 4:05 ص.

موعد صلاة الظهر 12:01 م.

موعد صلاة العصر 3:36 م.

موعد صلاة المغرب 6:26 م.

موعد صلاة العشاء 7:47 م.

مواعيد الصلاة اليوم فى الإسماعيلية

موعد صلاة دوت الخليج 3:58 ص.

موعد صلاة الظهر 11:52 ص.

موعد صلاة العصر 3:27 م.

موعد صلاة المغرب 6:16 م.

موعد صلاة العشاء 7:37 م.

مواعيد الصلاة اليوم بشرم الشيخ

موعد صلاة دوت الخليج 3:55 ص.

موعد صلاة الظهر 11:44 ص.

موعد صلاة العصر 3:16 م.

موعد صلاة المغرب 6:06 م.

موعد صلاة العشاء 7:24 م.

مواعيد الصلاة اليوم فى أسوان