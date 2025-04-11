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موعد صلاة الجمعة والصلوات الخمس اليوم بالقاهرة ومحافظات الجمهورية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة الجمعة والصلوات الخمس اليوم بالقاهرة ومحافظات الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موعيد الصلاة اليوم الجمعة 11 أبريل 2025

مواعيد الصلاة اليوم
مواعيد الصلاة اليوم

موعد صلاة الجمعة والصلوات الخمس اليوم بالقاهرة ومحافظات الجمهورية. 

الصلاة، الصلاة اليوم، صلاة الجمعة، يعد يوم الجمعة من أفضل الأيام التي كرم الله بها المسلمين، حيث يعد هذا اليوم عيد في الأرض وعيد في السماء، ويبحث الكثير من المسلمين والمسلمات في مختلف انحاء الجمهورية عن مواعيد صلاة الجمعة اليوم والصلوات الخمس، من أجل أداء الفرائض المكتوبة عليهم في وقتها. 

وفيما يلي ننشر لكم مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 11-4-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة دوت الخليج، وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواعيد الصلاة اليوم بالقاهرة ومحافظات الجمهورية 

مواعيد الصلاة اليوم 
مواعيد الصلاة اليوم 

مواقيت الصلاة اليوم فى القاهرة

  • موعد صلاة دوت الخليج 4:03 ص.
  • موعد صلاة الظهر 11:56 ص.
  • موعد صلاة العصر 30: 3 م.
  • موعد صلاة المغرب 6:20 م.
  • موعد صلاة العشاء  7:40 م

مواعيد الصلاة اليوم فى الإسكندرية

  • موعد صلاة دوت الخليج 4:05 ص.
  • موعد صلاة الظهر 12:01 م.
  • موعد صلاة العصر 3:36 م.
  • موعد صلاة المغرب 6:26 م.
  • موعد صلاة العشاء 7:47 م.

مواعيد الصلاة اليوم فى الإسماعيلية

  • موعد صلاة دوت الخليج 3:58 ص.
  • موعد صلاة الظهر 11:52 ص.
  • موعد  صلاة العصر 3:27 م.
  • موعد صلاة المغرب 6:16 م.
  • موعد صلاة العشاء 7:37 م.

مواعيد الصلاة اليوم بشرم الشيخ

  • موعد صلاة دوت الخليج 3:55 ص.
  • موعد صلاة الظهر 11:44 ص.
  • موعد صلاة  العصر 3:16 م.
  • موعد صلاة المغرب 6:06 م.
  • موعد صلاة العشاء 7:24 م.

مواعيد الصلاة اليوم فى أسوان

  • موعد صلاة دوت الخليج 4:06 ص.
  • موعد صلاة الظهر 11:49 ص.
  • موعد صلاة العصر 17: 3 م.
  • موعد صلاة المغرب 6:08 م.
  • موعد صلاة العشاء 7:24 م.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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