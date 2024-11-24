بسبب "عندي سؤال".. بوسي تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم المطربة بوسي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب تصريحاتها في بودكاست "عندي سؤال" مع محمد قيس المعروض عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

سبب تصدر بوسي التريند

كشفت بوسي عن بدايتها الفنية وأول أجر تقاضته، وقالت: "أنا أول ما اشتغلت، اشتغلت مع حد اسمه حسام أبو السعود ده كان فرقة موسيقية بتشتغل في الأفراح، ودايما شغله كان في بلد ديرب نجم بعد الزقازيق بشوية".

وأضافت بوسي:" أنا كنت ما بين فنان وفنان بقول أغنية، وكان وقتها كان ألبوم تامر حسني وشيرين، وكنت بغني حاجات لشيرين لإن هي العشق من زمان بحبها جدًا صوتها مفيش زيه، هي كتلة مشاعر وإحساس".

وتابعت: "ومدرستش الموسيقى وأخدت الخبرة من المسرح، وأول أجر كان 15 جنيه، ووقتها كان مبلغ، وقعدت مع الفرقة دي سنة، وبعدين اشتغلت صولو وبقى ليا اسمي، وأول يوم نزلت فيه وكنت باخد قد اللي بقالوا 10 سنين في الشغلانة".

واختتمت بوسي: "كنت أعلى أجر في الزقازيق، وبعدين نزلت شارع الهرم لأن موضة الدي جي ظهرت والناس بدأت تشوف أجور المطربين غالية، وده أسوأ قرار أخدته

آخر أعمال بوسي

وكان اخر اعمال بوسي أغنية «بحبك أنا»، التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب منذ 3 شهور، محققة الكثير من المشاهدات، بالتعاون مع شركة روتانا للإنتاج الفني، والأغنية من كلمات أمير شيكو، وألحان تايسون، وايضا أغنية تحمل اسم «زيه تاني»، وكان ذلك في شهر يناير الماضي، وهى من كلمات حسام حسن وألحان مدين وتوزيع وميكس وماستر يحيي يوسف.

كلمات أغنية زيه تاني لـ بوسي

مش حيجي زيه ثاني قلبي لسه بيتخطف

لو إسمه جه في لساني ده صعب جدًا يتنسي

وده النسيان متخلقش في يوم عشاني

مش حيجي زيه ثاني قلبي لسه بيتخطف

لو إسمه جه في لساني ده صعب جدًا يتنسي

وده النسيان متخلقش في يوم عشاني

لو قلبي طاوعني مرة وميفكرش فيه

ألقى عيني تخوني تجري وتدور عليه

لو عمر غاب لو فين ما كان

لو قلبي طاوعني مرة وميفكرش فيه