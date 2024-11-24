شريف نور الدين في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني:' الحفاظ على أرشيف الفنان مهم

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الإعلامي شريف نور الدين عن سعادته بإدارته للندوة الخاصة بترميم أرشيف الفنانين الذي كان متواجد فيها النجم محمود حميدة والتي أقيمت على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45.

قال شريف نور الدين في تصريح خاص لـ دوت الخليج:' أعتقد أن اختياري جاء بسبب اهتمامي بالفن وبرنامجي " بحب السينما" الذي بدأت منذ ست سنوات تقديمه.



وتابع قائلا:' حضرت للموضوع بشكل عام لأنه كان موضوعين في واحد الأول أرشيف الفنانين والآخر الأفلام المرممة، وتفاعل الجمهور يرجع إلى أهمية الموضوع، والبحث عن كيفية الحفاظ على تراث الفنان وما هو دور الدولة ودور الأسر تجاهه".



وتحدث عن الدورة الخامسة وأربعون هذا العام قائلا:' دورة من أنجح الدورات وكل قسم بها كانت متخصص للغاية والدعم لفلسطين كان مهم".

تناولت هذه الحلقة النقاشية أهمية الحفاظ على أرشيفات الفنانين وترميمها، مع التركيز على التأثير الثقافي والتاريخي لهذه المواد الأرشيفية، ويمنح برنامج الندوة للحاضرين فرصة للاستماع لرؤى وخبرات متعددة يرويها ممثلين محترفين وخبراء في الأرشيف،

تحدث الضيوف عن فوائد الحفاظ على النصوص والصور والأزياء والكتابات الشخصية والتي تمنح الفنان فرصة ليقدم الجمهور والعاملين بالصناعة وجهات نظر جديدة حول أعماله وتاريخه مع مرور الزمن.

ناقش الضيوف خطوات العملية الدقيقة لفن الأرشفة، بداية بالتعامل مع المواد الحساسة ووصولًا إلى رقمنة الأصول لإتاحة الوصول إليها على نطاق أوسع.

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، التي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.