التنمية مستمرة.. محافظ شمال سيناء يفتتح دار مناسبات رمانة ببئر العبد بتكلفة 4.7 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 نوفمبر 2024 02:40 مساءً - افتتح اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، دار المناسبات بقرية رمانة بمركز بئر العبد، تنفيذ جهاز تعمير سيناء بتكلفة إجمالية بلغت 4.7 مليون جنيه لمرافقة وحضور المحاسب محمد علي نائب رپيس مدينة بئر العبد ومشايخ وعواقل قبيلة الأخارسة برمانة.

وقال المهندس ناجي إبراهيم ، رئيس منطقة تعمير سيناء إن عملية إنشاء دار مناسبات بقرية رمانة ببئر العبد تأتي من خطة الجهاز المركزي للتعمير في إطار حرص للدولة وتوجيهات القيادة السياسية الدائمة بدعم الاستقرار القبلي والتواصل بين القبائل وبعضها البعض لمناقشة التطورات وفض المنازعات بين أبناء القبائل وأحياء المناسبات الوطنية والدينية داخل نطاق القبيلة.

وأكد رئيس منطقة تعمير سيناء ان الجهاز المركزي للتعمير ضمن مشروع التنمية المتكاملة لأهالي سيناء بإنشاء دار المناسبات حسب الأولوية والمتطلبات.

وأوضح ابراهيم أن المشروع يتكون من مجلس داخلي شيتوي بمساحة 500 متر ومجلس صيفي خارجي بمساحة 150متر ومنطقة خدمات ومخازن كاملة التشطيب ومجهزة بالفرش وأجهزة الصوت، ومزودة بسور خارجي والدار مقامه على مساحة إجمالية 1200 متر ا مربعا ، بتكلفه إجمالية بلغت نحو 4.7 مليون جنيه.

حضر الافتتاح الشيخ عبد الحميد الاخرسي والشيخ عبادة زايد والشيخ محمد هندي والشيخ سليمان عامر والشيخ محيسن عمار ورؤساء قرى رمانة والشيخ زايد وبالوظة والاحرار وعدد من القيادات الشعبية والقبلية.