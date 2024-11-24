أحمد داود ومنة شلبي يتجهان إلى السعودية للترويج لفيلم "الهوى سلطان"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد كل من الفنان أحمد داود والفنانة منة شلبي للانطلاق في جولة ترويجية لفيلمهم الجديد "الهوى سلطان" في المملكة العربية السعودية، حيث سيشاركون في فعاليات خاصة بمدينة الرياض في 24 نوفمبر، ثم ينتقلون إلى جدة في اليوم التالي، 25 نوفمبر، لملاقاة جمهورهم في صالات السينما.

تأتي هذه الزيارة بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم في مصر، حيث اقتربت إيراداته من 50 مليون جنيه.

نجاح الفيلم في السعودية

حقق فيلم "الهوى سلطان" نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر السعودي، حيث تصدر قوائم الإيرادات في أول أسابيع عرضه، محققًا إيرادات تقدر بنحو 31 مليون جنيه.

هذا النجاح يعكس تفاعل الجمهور السعودي مع العمل، الذي يجمع بين أبرز النجوم المصريين في تقديم قصة رومانسية اجتماعية مميزة.

أبطال الفيلم

يشارك في فيلم "الهوى سلطان" عدد من النجوم البارزين، منهم منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي.

الفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، التي اختارت معالجة درامية تجمع بين الرومانسية والطابع الاجتماعي الخفيف، ما يتيح للجمهور التفاعل مع مشاهد الحب والعلاقات بين الأصدقاء بطريقة مميزة.