ويجز يهاجم رامي صبري: حرب الكلمات تشتعل بين عمالقة الغناء

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 05:08 مساءً - شهد الساحة الفنية المصرية جدلاً واسعاً بعد الهجوم العنيف الذي شنه مغني الراب ويجز على الفنان رامي صبري. وقد جاء هذا الهجوم على خلفية تصريحات صبري حول موسيقى الراب والمهرجانات خلال استضافته في برنامج “حبر سري”.

بداية الخلاف

أطلق ويجز سهاماً من الانتقاد اللاذع على صبري عبر حسابه على إنستغرام، حيث انتقد تصريحات صبري حول عدم فهمه لكلمات أغانيه، واصفًا إياه بأنه لا يفهم في الراب ولا يمكنه تقدير هذا النوع من الموسيقى. كما انتقد ويجز تصريحات صبري المتكررة حول موسيقى الراب والمهرجانات، معتبراً أنها تهدف إلى التقليل من شأن هذا النوع من الموسيقى والفنانين الذين يقدمونه.

رد فعل رامي صبري

من جانبه، كان رامي صبري قد أشاد في وقت سابق بموهبة ويجز، معربًا عن إعجابه بنجاحه، ولكنه أكد على أنه لا يفهم كلمات أغانيه. كما أشار إلى أنه لا يفضل موسيقى الراب والمهرجانات، لكنه يحترمها كنوع موسيقي آخر.

أسباب الخلاف

يمكن تلخيص أسباب الخلاف بين ويجز ورامي صبري في النقاط التالية:

اختلاف في الأذواق الموسيقية: يمثل هذا الخلاف صراعًا بين جيلين موسيقيين مختلفين، حيث يمثل ويجز جيلًا جديدًا من الفنانين الذين يقدمون موسيقى الراب والمهرجانات، بينما يمثل رامي صبري جيلًا سابقًا يقدم موسيقى البوب.

التصريحات المستفزة: أدت تصريحات صبري حول موسيقى الراب إلى استفزاز ويجز وجمهوره، مما دفع الأخير إلى الرد بشكل عنيف.

المنافسة على الشهرة: يمكن أن يكون هذا الخلاف جزءًا من لعبة الشهرة والتسويق، حيث يسعى كل من الطرفين إلى جذب الانتباه إليه.

تأثير الخلاف على الساحة الفنية

أثار هذا الخلاف جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسم الجمهور بين مؤيد لويجز ومؤيد لرامي صبري. وقد أدى هذا الخلاف إلى فتح نقاش حول طبيعة الموسيقى المصرية المعاصرة وتنوع الأذواق الموسيقية لدى الجمهور.