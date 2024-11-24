«القاهرة الإخبارية»: جيش الاحتلال الإسرائيلي حاول التوغل برا في جنوب لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 نوفمبر 2024 07:35 مساءً - قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استمر في عدوانه الواسع على الأراضي اللبنانية، إذ استهدف الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت بغارتين جويتين، بعد أن أطلق تحذيراً للمدنيين في المناطق المستهدفة قبل الاستهداف بنصف ساعة.

الجنوب اللبناني شهد سلسلة من الاعتداءات العنيفة تحت غطاء جوي من جيش الاحتلال

وأضاف سنجاب»، خلال مراسلته للقناة، أن الجنوب اللبناني شهد سلسلة من الاعتداءات العنيفة تحت غطاء جوي من جيش الاحتلال، إذ كانت الاشتباكات على أشدها في مختلف الجبهات، وخاصة في محيط بلدة الخيام، التي شهدت محاولات حثيثة من قبل جيش الاحتلال للتقدم نحوها، وسط صمود عناصر المقاومة المتواجدين هناك.

حاول جيش الاحتلال التوغل برياً لبلدة البياضة

وأكد مراسل قناة القاهرة الإخبارية»، أنه لليوم الرابع على التوالي، تتواصل الاشتباكات العنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وعناصر حزب الله في جنوب لبنان، كما حاول جيش الاحتلال التوغل برياً لبلدة البياضة، في مسعى من قبل قوات جيش الاحتلال للوصول إلى الطريق الساحلي، إذ أنه بمجرد الوصول إليه يمكن عزل بلدة الناقورة الجنوبية عن مدينة صور اللبنانية.