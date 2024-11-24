نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يقهر ليجانيس بثلاثية في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق ليجانيس، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وانطلقت أحداث مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

أحداث مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس في الليجا

استهل لاعبو فريق ريال مدريد، أحداث المباراة بضغط متقدم على نظيره ليجانيس، مع وجود استبسال دفاعي من الأخير حتى تسجيل الهدف الأول.

وتمكن النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق ريال مدريد، من تسجيل الهدف الأول في شباك ليجانيس، عند الدقيقة 43 من الشوط الأول بعد تمريرة من فينيسيوس.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس، بتقدم الفريق الملكي بهدف دون رد ومع الشوط الثاني، أضاف فيديريكو فالفيردي لاعب فريق ريال مدريد الهدف الثاني بأسيست من جولر، عند الدقيقة 66.

ثم أحرز النجم الإنجليزي جود بيلينجهام الهدف الثالث لصالح ريال مدريد، في الدقيقة 85 من الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق ريال مدريد إلى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 30 نقطة، بينما توقف رصيد ليجانيس عند المركز الرابع عشر بجدول الترتيب برصيد 14 نقطة.