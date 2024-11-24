نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام سيلتا فيجو بالليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في فخ التعادل أمام فريق سيلتا فيجو ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري الإسباني.

برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام سيلتا فيجو بالليجا

وشهد ملعب بالايدوس سقوط برشلونة في ضحية التعادل الإيجابي بعد أن التقدم لصالحه.

وسجل رافينيا نجم برشلونة الهدف الأول في الدقيقة الخامسة عشر من عمر اللقاء.

وعزز البولندي روبرت ليفاندوفسكي بالهدف الثاني في الدقيقة 61 من عمر المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت.

في حين سجل ألفون جونزاليس نجم سيلتا فيجو هدف التقليص في الدقيقة 84 من عمر المواجهة.

وجاء هدف التعديل بأقدام جوجو ألفاريز نجم سيلتا فيجو في شباك برشلونة.

واحتسب حكم اللقاء خمس دقائق كوقت محتسب بدل ضائع معلنا التعادل الإيجابي بين الفريقين.

وبهذا التعادل يصل برشلونة إلى النقطة 34 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني ويحتل سيلتا فيجو المركز 11 برصيد 18 نقطة.