فوز ليفركوزن ودورتموند وتعثر لايبزيغ

فوز ليفركوزن ودورتموند وتعثر لايبزيغاستعاد باير ليفركوزن (حامل اللقب) توازنه بعد أربعة تعادلات متتالية وقلب تخلفه بهدفين نظيفين أمام ضيفه هايندهايم الى فوز كبير 5 - 2، مساء السبت السبت في الجولة الحادية عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وبعد أن تقدم هايدنهايم بواسطة نيكلاس دورش (10) والنمسوي ماتياس هونزاك (21)، رد ليفركوزن عبر الارجنتيني إيسيكويل بالاسيوس (30)، قبل أن يسجل باتريك شيك البديل ثلاثية "هاتريك" (32 و52 و71) والسويسري غرانيت تشاكا (82) .

ورفع ليفركوزن رصيده الى 20 نقطة في المركز الرابع، بينما يحتل هايدنهايم المركز الخامس عشر بعشر نقاط.

وبدوره، حقق بوروسيا دورتموند فوزا كبيرا على ضيفه فرايبورغ برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها ماكسيميليان باير (7) وفيليكس نميشا (40) ويوليان براندت (66) والانجليزي جيمي غيتينز (77) .

وأصبح دورتموند خامسا برصيد 19 نقطة بفارق نقطتين عن فرايبورغ الذي تراجع الى المركز السادس .

وضمن الجولة، ارتقى آينتراخت فرانكفورت للمركز الثاني بتغلبه على ضيفه فيردر بريمن بهدف نظيف.

وأحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب ماريو جوتزه في الدقيقة 45 .

وهذا هو الفوز السابع لفرانكفورت ليرفع رصيده إلى 23 نقطة بفارق ست نقاط عن المتصدر بايرن ميونخ الفائز على أوغسبورغ (3- صفر ) أمس الجمعة في افتتاح الجولة.

في المقابل تلقى فيردر بريمن الخسارة الرابعة وتوقف رصيده عند 15 نقطة في المركز العاشر .

وفي باقي المباريات واصل لايبزيغ نزيف النقاط وفشل في استعادة التوازن في مبارياته الأربع الاخيرة في مختلف المسابقات وتلقى الخسارة أمام مضيفه هوفنهايم 3 - 4.

وفرط لايبزيغ في تقدمه ثلاث مرات عبر قائده الدولي المجري ويلي أوربان (15) والنروجي أنتونيو نوسا (19) والفرنسي ستانلي نسوكي (67 خطأ في مرمى فريقه)، حيث عاد هوفنهايم ثلاث مرات أيضا عبر التشيكي ادم هلوجيك (17 و82) وتوم بيشوف (50)، قبل أن يسجل الدنماركي جايكوب لارسن هدف الفوز لأصحاب الأرض قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي (87) .

وتراجع لايبزيغ الى المركز الثالث برصيد 21 نقطة.. ورفع هوفنهايم رصيده الى 12 نقطة في المركز الثالث عشر ليبتعد بفارق أربع نقاط عن منطقة الهبوط.

كما تغلب شتوتغارت وصيف الموسم الماضي على بوخوم بهدفين لكريس فوهريتش (53) وجاستين دييهل (78). ورفع شتوتغارت رصيده الى 16 نقطة في المركز السابع وبقي بوخوم في المركز الأخير من دون اي فوز حتى الان وبرصيد نقطتين .

وأخيرا تغلب فولفسبورغ التاسع على أونيون برلين الثامن بهدف نظيف سجله ريدلي باكو في الدقيقة 77.