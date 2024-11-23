أرسنال يستعيد نغمة الانتصار والسيتي يسقط

أرسنال يستعيد نغمة الانتصار والسيتي يسقطوضع فريق أرسنال حداً لنتائجه السلبية في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بالفوز على ضيفه نوتنغهام فورست بنتيجة 3 - صفر ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من "البريميرليغ"، مساء السبت، والتي شهدت هزيمة ثالثة تواليا لمانشستر سيتي أمام ضيفه توتنهام هوتسبير بأربعة أهداف نظيفة.

ففي المباراة الأولى، تمكن فريق أرسنال من استعادة نغمة الانتصارات في المسابقة اثر تعادلين وخسارتين، بعدما أكرم وفادة ضيفه نوتنغهام فوريست بثلاثية نظيفة.

وسجل الأهداف الثلاثة كل من بوكايو ساكا والغاني توماس بارتي وإيثان نوانيري في الدقائق الـ15، الـ52، الـ86.

ورفع ارسنال بفوزه السادس في البريميرليغ مقابل أربعة تعادلات وهزيمتين، رصيده الى 22 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف جاره اللندني تشلسي صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط.

في المقابل، مني نوتنغهام فورست بهزيمته الثانية تواليا والثالثة في المسابقة مقابل خمسة انتصارات وأربعة تعادلات، ليتجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز السابع.

وفي المباراة الثانية، مني فريق مانشستر سيتي حامل اللقب في الأعوام الاربعة الماضية، بهزيمته الثالثة تواليا في المسابقة والخامسة في كل البطولات، بعدما سقط أمام ضيفه توتنهام هوتسبير بأربعة أهداف نظيفة على ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر.

وسجل الأهداف الأربعة كل من جيمس ماديسون في الدقيقتين الـ13 والـ20، والإسباني بيدرو بورو في الدقيقة الـ52، والويلزي بيرنان جونسون في الدقيقة الـ90+ 3.

والفوز هو الثاني لتوتنهام على مانشستر خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة، بعد أن فاز عليه بهدفين مقابل هدف في ثمن نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ورفع توتنهام بفوزه السادس في المسابقة مقابل تعادل وحيد وخمس هزائم، رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس وبفارق الأهداف عن نوتينجهام فورست السابع واستون فيلا الثامن.

في المقابل، مني مانشستر سيتي بالهزيمة الثالث تواليا في الدوري والخامسة في كل البطولات بعد خسارته أمام توتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية بهدفين لهدف، وأمام سبورتنج لشبونة بأربعة أهداف مقابل هدف في دوري أبطال أوروبا.

وتجمد رصيد مانشستر سيتي بهزيمته الثالثة في المسابقة مقابل سبعة انتصارات وتعادلين، عند 23 نقطة في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن ليفربول المتصدر، الذي يملك فرصة زيادة الفارق إلى 8 نقاط عندما يحل ضيفا على ساوثهامتون غدا الأحد في نفس الجولة.

وفي بقية مباريات الجولة الثانية عشرة، حقق برايتون الفوز على مضيفه بورنموث بهدفين مقابل هدف، وولفرهامبتون على مضيفه فولهام بأربعة أهداف مقابل هدف، وتعادل أستون فيلا مع ضيفه كريستال بالاس بهدفين لكل منهما، وإيفرتون وضيفه برينتفورد بدون أهداف.