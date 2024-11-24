برشلونة يفرّط بالفوز أمام سيلتا فيغو

برشلونة يفرّط بالفوز أمام سيلتا فيغوفرّط برشلونة بالفوز أمام مستضيفه سيلتا فيغو وتعادل معه 2-2، مساء السبت، ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني.

سجل هدفي برشلونة رافينيا وليفاندوفسكي في الدقيقتين (15 و61)، بينما سجل هدفي سيلتا فيغو ألفونسو جونزاليس وهوجو ألفاريز في الدقيقتين (84 و86).

ورفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، وبفارق 7 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث والذي يواجه مضيفه ليجانيس غدا.

في المقابل، رفع سيلتا فيغو رصيده إلى 18 نقطة في المركز الحادي عشر.

وضمن الجولة، قلب أتلتيكو مدريد تأخره بهدف إلى فوز، على ضيفه ديبورتفو ألافيس، بهدفين لهدف.

وتقدم ألافيس بالهدف الأول بعد مرور سبعة دقائق عن طريق جون جوريدي من ركلة جزاء، ثم أدرك أتلتيكو مدريد التعادل في الدقيقة 76 عن طريق أنطوان جريزمان من ركلة جزاء أيضا، قبل أن ينجح ألكسندر سورلوث في تسجيل الهدف الثاني لأتلتيكو في الدقيقة 86.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث، في المقابل، توقف رصيد ألافيس عند 13 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي باقي مباريات الجولة، فاز فالنسيا على ضيفه ريال بيتيس بنتيجة (4 - 2)، وجيرونا على إسبانيول بأربعة أهداف مقابل هدف، وريال مايوركا على لاس بالماس بثلاثة أهداف مقابل هدفين.