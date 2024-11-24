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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك اتجاه داخل الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، لمنح الفرصة بشكل أكبر للمغربي رضا سليم لاعب الفريق، بالمباريات المقبلة.

منح الفرصة للمغربي رضا سليم بالمباريات المقبلة للأهلي

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "رضا سليم قد يبدأ بشكل أساسي في المباريات المقبلة، وسوف يحصل على دقائق لعب أكبر، وهو الاتجاه الأكبر داخل الجهاز الفني".

أمير هشام: محاولات مكثفة في الأهلي للحاق وسام أبو علي بمباراة كأس التحدي ببطولة إنتركونتيننتال والتخوف لا يزال مستمر

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك محاولات مكثفة داخل النادي الأهلي، للحاق الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق، بمباراة كأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "اللاعب سوف يحتاج إلى 20 يومًا تقريبًا للعودة من إصابته، ولا زال التخوف مستمر داخل الأهلي لعدم لحاقه بمباراة كأس التحدي يوم 14 ديسمبر المقبل بالدوحة".