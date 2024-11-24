نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق يهاجم شيكابالا بسبب مستواه ضد المصري في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تحدَثَ محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق، عن مباراة الزمالك والمصري ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لكرة القدم، والتي جمعت الفريقين مساء أمس السبت 23 نوفمبر 2024 وانتهت بفوز النسر الأخضر بهدف نظيف.

تصريحات محمود أبو الدهب

وقال أبو الدهب في تصريحات تلفزيونية: المصري حقق فوزًا مستحقًا على الزمالك، حيث نجح علي ماهر المدير الفني للفريق في غلق مفاتيح لعب الأبيض بقيادة عبد الله السعيد وناصر ماهر ومصطفى شلبي، وهو انتصار جاء نتيجة الجهد المبذول منذ بداية الموسم، حيث لم يتلق المصري أي هدف حتى الآن ويسير بشكل مميز.

وأضاف: البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك هو المسؤول الأول عن خسارة فريقه أمام المصري، حيث خاض المباراة بتشكيل خاطئ، فلا أعلم سبب الدفع بمحمود عبد الرازق شيكابالا من بداية المباراة، فهو لا يصلح لتلك المهمة، وهو أمر طبيعي بسبب عامل السن، ومن الأفضل مشاركته في الشوط الثاني حال التقدم في النتيجة.

وتابع: علامة استفهام كبيرة على الفني للبولندي كونراد ميشالاك الذي تعاقد معه الزمالك في بداية الموسم الجاري من صفوف أُحـُد السعودي، فاللاعب حصل على فرصته في أكثر من مباراة ولم يقدم المنتظر، وأهدر هدفًا محققًا أمام المصري مساء أمس، وأرى أنه "مقلب" ولا يصلح لارتداء القميص الأبيض، ولا بد من فسخ التعاقد معه والتعاقد مع جناح أجنبي سوبر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.