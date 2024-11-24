انت الأن تتابع خبر «خراب بيوت مستعجل» .. 4 علامات خطيرة إذا ظهرت على الواتساب لديك اعرف انه تم اختراقه وهناك من يتجسس عليك ويراقبك من بعيد .. الحق نفسك قبل فوات الآوان !!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجود علامات تدل على اختراق الواتساب وجميع بياناتك، حيث لا تأتي عمليات اختراق الحسابات عادةً بمؤشرات معروفة في البداية إلا أن هناك علامات قد تدل على وجود نشاط غير طبيعي على حسابك الشخصى ، وفى حالة رؤية إحدى هذه العلامات يفضل اتخاذ الإجراءات اللازمة مباشرة إذا شاهدت أن واتساب قد يعمل ببطء بشكل متكرر أو يؤخذ وقتًا أطول من المعروف لكى يستجيب فقد يكون ذلك إشارة إلى أن جهازك أو حسابك قد تعرض للإختراق، فى بعض الأوقات يقوم المهاجمون بتثبيت برامج غير سليمة على جهازك لكي يتم تتبع نشاطك من خلال التطبيق مما يترتب على ذلك تراجع الأداء.

علامات اختراق الواتساب

وجود رسائل أو تفاعلات غير معتادة

فى حالة رؤية رسائل قد يتم إرسالها من حسابك دون علمك أو يعرض نشاط غير معتاد على حسابك (مثال على ذلك الردود أو الرسائل التي لم ترسلها) فهذا يدل على أن شخصًا آخر يملك الوصول إلى حسابك الشخصى.

عدم تلقي إشعارات الرسائل

في بعض الأوقات سوف يتوقف جهازك عن استقبال إشعارات الرسائل رغم ذلك من أن الرسائل قد تصل وتقرأها بدون معرفتك، إذا رأيت هذا الموضوع يفضل أن تتحقق من إعداداتك والكشف عن مايحدث فى جهازك بحرص.

ارتفاع حرارة الجوال

فى حالة رؤية أن جهازك الجوال قد يصبح ساخنًا بشكل غير طبيعي حتى عندما لا تستعمله بنشاط فقد يوجد هناك تطبيق خبيث قد يعمل في الخلفية، هذا النوع يعتبر من التطبيقات يستهلك موارد الجوال دون علم المالك ما ينتج عن ذلك إرتفاع حرارة الجوال.

تلقي روابط سيئة