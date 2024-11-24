انت الأن تتابع خبر صدمت الكثيرين .. لن تصدق ما يحدث لجسمك إذا وضعت هاتفك بجانبك أثناء النوم؟؟.. مفاجأة خطيرة لم تكن علي البال والخاطر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في عصر التكنولوجيا الحالي أصبح الهاتف المحمول جزء أساسي من حياتنا اليومية وغالبا ما نعتبره رفيق لا يمكن الاستغناء عنه حتى أثناء النوم، ولكن هل فكرت يوم في التأثيرات المحتملة وضع الهاتف بالقرب منك أثناء النوم، كشفت الدراسات الحديثة أن هذه العادة يمكن أن تحمل مخاطر صحية كبيرة تؤثر على الدماغ والجسم بشكل عام، على الرغم من فوائد الهاتف المحمول في حياتنا اليومية إلا أن تركه بجانب السرير أثناء النوم قد يكون له تأثيرات سلبية على صحتنا.

الآثار الصحية لوضع الهاتف بجانب السرير

الصداع والدوخة: يعتبر التعرض المستمر للإشعاع الكهرومغناطيسي من الهواتف المحمولة سبب محتمل للصداع والدوخة، وقد يعاني الأشخاص الذين ينامون بالقرب من هواتفهم من آلام مزمنة في الرأس مما يؤثر سلب على جودة حياتهم اليومية.

اضطرابات النوم: تؤثر الأضواء الزرقاء المنبعثة من شاشات الهواتف الذكية على تقليل إفراز هرمون الميلاتونين وهو الهرمون الذي ينظم النوم لذلك، يمكن أن يؤدي استخدام الهاتف قبل النوم أو وضعه بجوار السرير إلى الأرق وصعوبة في النوم مما يفاقم مشاكل التركيز والذاكرة.

مخاطر الحريق: تعد الحرارة الناتجة عن الهواتف المحمولة من الأسباب المحتملة للاحتراق، حيث إن ترك الهاتف تحت الوسادة أو بالقرب من الأقمشة قد يتسبب في ارتفاع درجة حرارته مما يؤدي إلى نشوب حريق، مما يشكل تهديد مباشر للحياة.

الأضرار الجلدية: يمكن أن يسبب التعرض المباشر لإشعاع الهاتف احمرار الجلد وحروق خفيفةن وعلى الرغم من أن هذه الأضرار قد تبدو بسيطة إلا أن التعرض المستمر لها قد يؤدي إلى مشكلات أكبر على المدى البعيد.

مشكلات في الذاكرة والتركيز: تؤثر الإشعاعات على أداء الدماغ مما قد يؤدي إلى مشاكل في الذاكرة والتركيز، وفي زمن نحتاج فيه إلى مستويات مرتفعة من الانتباه والتركيز في حياتنا اليومية يصبح هذا التأثير مصدر قلق كبير.

المسافة الآمنة بينك وبين الهاتف

تشير الأبحاث إلى أن تقليل المسافة بينك وبين الهاتف يمكن أن يقلل من شدة المجال الكهرومغناطيسي الذي تتعرض له ومع ذلك، لا توجد مسافة معينة موصى بها يجب أن تضع الهاتف بعيد عن السرير أثناء النوم ويفضل إيقاف تشغيله أو وضعه في وضع الطيران.

نصائح للحد من المخاطر