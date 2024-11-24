بمواصفات منافسة.. Oppo تطلق حاسبها الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 نوفمبر 2024 08:38 صباحاً - أزاحت Oppo الستار عن جهاز Pad 3 Pro الذي سيكون منافسا قويا في عالم الحواسب اللوحية العاملة بأنظمة أندرويد.

يأتي الجهاز بهيكل مصنوع من البلاستيك والألومنيوم، أبعاده (268.7/195.1/6.5) ملم، وزنه 586 غ، وجهّز بلوحة مفاتيح خارجية وقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة.

وشاشته جاءت IPS LCD، مقاس 12.1 بوصة، دقة عرضها (3000/2120) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، ودعمت بتقنيات Dolby Vision لتوفير عرض ممتاز للصور والفيديوهات.

يعمل الحاسب بنظام Android 14 مع واجهات ColorOS 14.1، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 750، وذواكر وصول عشوائي 8/16 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعة 256 و512 غيغابايت و1 تيرابايت.

وكاميرته الأساسية أتت بدقة 13 ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، وزوّد بكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

ودعمته Oppo بأربعة مكبرات صوت عالية الأداء، ومنفذ USB Type-C 3.2، وتقنيات Bluetoth 5.4، وبطارية بسعة 9510 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 67 واط.