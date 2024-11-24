علوم وتكنولوجيا

بمواصفات منافسة.. Oppo تطلق حاسبها الجديد

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 نوفمبر 2024 08:38 صباحاً - أزاحت Oppo الستار عن جهاز Pad 3 Pro الذي سيكون منافسا قويا في عالم الحواسب اللوحية العاملة بأنظمة أندرويد.

يأتي الجهاز بهيكل مصنوع من البلاستيك والألومنيوم، أبعاده (268.7/195.1/6.5) ملم، وزنه 586 غ، وجهّز بلوحة مفاتيح خارجية وقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة.

وشاشته جاءت IPS LCD، مقاس 12.1 بوصة، دقة عرضها (3000/2120) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، ودعمت بتقنيات Dolby Vision لتوفير عرض ممتاز للصور والفيديوهات.

يعمل الحاسب بنظام Android 14 مع واجهات ColorOS 14.1، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 750، وذواكر وصول عشوائي 8/16 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعة 256 و512 غيغابايت و1 تيرابايت.

وكاميرته الأساسية أتت بدقة 13 ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، وزوّد بكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

ودعمته Oppo بأربعة مكبرات صوت عالية الأداء، ومنفذ USB Type-C 3.2، وتقنيات Bluetoth 5.4، وبطارية بسعة 9510 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 67 واط.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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