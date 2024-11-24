الأردن: مقتل مسلح وإصابة 3 أفراد أمن بإطلاق نار قرب السفارة الإسرائيلية

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 10:04 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت مصادر أمنية أردنية مقتل مسلح بالرصاص وإصابة 3 من أفراد الأمن بعد إطلاق نار قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان.

وبحسب وكالات، أوضحت مديرية الأمن العام أن الشرطة أطلقت النار على مسلح أطلق النار على دورية عاملة في حي الرابية في عمان، مضيفةً بأن التحقيقات مستمرة.

وناشد مصدر أمني السكان بالبقاء في منازلهم بينما يبحث أفراد الأمن عن مطلقي الرصاص.