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طريقة تحضير الملوخية في المنزل

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 11:04 صباحاً - مكونات الملوخية

عند تحضير الملوخية في المنزل، من المهم أن تبدأ بتجهيز المكونات اللازمة لضمان الحصول على طعم مميز وقوام مثالي. إليك قائمة بالمكونات التي ستحتاجها:

  • 1 كيلوجرام من أوراق الملوخية الطازجة (يمكن استخدام الملوخية المجمدة إذا لم تتوفر الطازجة)
  • 1 لتر من مرق الدجاج أو اللحم
  • 3-4 فصوص من الثوم المهروس
  • 2 ملاعق كبيرة من السمن أو الزبدة
  • 1 ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة المطحونة
  • 1 ملعقة صغيرة من الكزبرة الخضراء المفرومة
  • ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
  • عصير نصف ليمونة (اختياري)

طريقة التحضير

لتحضير طبق الملوخية بطريقة مثالية، اتبع الخطوات التالية بعناية:

تنظيف وطحن الملوخية

– بدايةً، يجب غسل أوراق الملوخية الطازجة جيداً بالماء البارد للتخلص من أي شوائب.
– بعد ذلك، جفف الأوراق باستخدام منشفة نظيفة.
– باستخدام سكين حاد أو الكبة، قم بفرم أوراق الملوخية حتى تصبح ناعمة.

تجهيز المرق

– في هذه المرحلة، قم بتسخين مرق الدجاج أو اللحم في قدر متوسط الحجم، واتركه حتى يبدأ في الغليان.
– عند الغليان، أضف الملوخية المفرومة إلى المرق، وحرّكها بلطف كي لا تتكتل.

قلي الثوم والكزبرة

– في مقلاة صغيرة، سخن السمن أو الزبدة على نار متوسطة.
– أضف الثوم المهروس وقلّب حتى يصبح لونه ذهبيًا فاتحًا.
– أضف الكزبرة الجافة المطحونة وحرّك لبضع ثوانٍ لتتصاعد نكهتها المميزة.

إضافة الثوم والكزبرة إلى الملوخية

– بعد قلي الثوم والكزبرة، أضف الخليط إلى القدر الذي يحتوي على الملوخية والمرق.
– قلب المكونات برفق واترك الملوخية على نار منخفضة لعدة دقائق حتى تنضج بالكامل ويتجانس الطعم.

التقديم

– بعد نضوج الملوخية، أضف الملح والفلفل وعصير الليمون حسب الرغبة.
– قدم الملوخية مع الأرز الأبيض أو الخبز العربي للحصول على وجبة شهية ومتكاملة.

باستخدام هذه الخطوات، يمكنك الاستمتاع بوجبة ملوخية منزلية ستضفي نكهة مميزة ومحبوبة على مائدتك.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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