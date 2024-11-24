طريقة تحضير الملوخية في المنزل

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 11:04 صباحاً - مكونات الملوخية
عند تحضير الملوخية في المنزل، من المهم أن تبدأ بتجهيز المكونات اللازمة لضمان الحصول على طعم مميز وقوام مثالي. إليك قائمة بالمكونات التي ستحتاجها:
- 1 كيلوجرام من أوراق الملوخية الطازجة (يمكن استخدام الملوخية المجمدة إذا لم تتوفر الطازجة)
- 1 لتر من مرق الدجاج أو اللحم
- 3-4 فصوص من الثوم المهروس
- 2 ملاعق كبيرة من السمن أو الزبدة
- 1 ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة المطحونة
- 1 ملعقة صغيرة من الكزبرة الخضراء المفرومة
- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
- عصير نصف ليمونة (اختياري)
طريقة التحضير
لتحضير طبق الملوخية بطريقة مثالية، اتبع الخطوات التالية بعناية:
تنظيف وطحن الملوخية
– بدايةً، يجب غسل أوراق الملوخية الطازجة جيداً بالماء البارد للتخلص من أي شوائب.
– بعد ذلك، جفف الأوراق باستخدام منشفة نظيفة.
– باستخدام سكين حاد أو الكبة، قم بفرم أوراق الملوخية حتى تصبح ناعمة.
تجهيز المرق
– في هذه المرحلة، قم بتسخين مرق الدجاج أو اللحم في قدر متوسط الحجم، واتركه حتى يبدأ في الغليان.
– عند الغليان، أضف الملوخية المفرومة إلى المرق، وحرّكها بلطف كي لا تتكتل.
قلي الثوم والكزبرة
– في مقلاة صغيرة، سخن السمن أو الزبدة على نار متوسطة.
– أضف الثوم المهروس وقلّب حتى يصبح لونه ذهبيًا فاتحًا.
– أضف الكزبرة الجافة المطحونة وحرّك لبضع ثوانٍ لتتصاعد نكهتها المميزة.
إضافة الثوم والكزبرة إلى الملوخية
– بعد قلي الثوم والكزبرة، أضف الخليط إلى القدر الذي يحتوي على الملوخية والمرق.
– قلب المكونات برفق واترك الملوخية على نار منخفضة لعدة دقائق حتى تنضج بالكامل ويتجانس الطعم.
التقديم
– بعد نضوج الملوخية، أضف الملح والفلفل وعصير الليمون حسب الرغبة.
– قدم الملوخية مع الأرز الأبيض أو الخبز العربي للحصول على وجبة شهية ومتكاملة.
باستخدام هذه الخطوات، يمكنك الاستمتاع بوجبة ملوخية منزلية ستضفي نكهة مميزة ومحبوبة على مائدتك.