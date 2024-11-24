أيهما أفضل: شرب القهوة قبل الفطور أم بعده؟!

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 11:04 صباحاً - متى يكون وقت شرب القهوة الأمثل؟

تعتبر القهوة من أكثر المشروبات المحبوبة في العالم، وتعد جزءاً لا يتجزأ من الروتين اليومي لكثير من الناس. سواء كنت تفضل شرب القهوة قبل الإفطار أو بعده، قد يكون لهذا الاختيار تأثيرات على صحتك وطاقتك. في هذا المقال، سنستعرض الفروقات الأساسية بين شرب القهوة قبل تناول وجبة الإفطار أو بعدها.

شرب القهوة قبل الإفطار

يختار بعض الناس شرب القهوة كأول عنصر يبدأون به يومهم، قبل تناول أي طعام. يقدم هذا الخيار عدداً من الفوائد:

تحفيز الانتباه: يساعد شرب القهوة صباحاً على زيادة اليقظة وتحفيز الجهاز العصبي، مما قد يسهم في بدء اليوم بنشاط.

يساعد شرب القهوة صباحاً على زيادة اليقظة وتحفيز الجهاز العصبي، مما قد يسهم في بدء اليوم بنشاط. كبح الشهية: يحتوي الكافيين على خصائص يمكن أن تساعد في تقليل الشهية، مما يجعل بعض الأشخاص أكثر قدرة على التحكم في الوجبات اللاحقة.

يحتوي الكافيين على خصائص يمكن أن تساعد في تقليل الشهية، مما يجعل بعض الأشخاص أكثر قدرة على التحكم في الوجبات اللاحقة. تحسين المزاج: يمكن أن يساهم الكافيين في زيادة إفراز النواقل العصبية مثل السيروتونين، مما يساعد في تحسين المزاج.

ومع ذلك، قد يواجه البعض آثاراً سلبية جراء شرب القهوة على معدة فارغة مثل زيادة الحموضة المعدية أو التوتر.

شرب القهوة بعد الإفطار

البعض الآخر يفضل شرب القهوة بعد تناول وجبة الإفطار. هنا تكمن مجموعة من الفوائد:

تقليل التأثيرات الجانبية للمعدة: تناول الطعام قبل القهوة يمكن أن يخفف من حدة التفاعل المحتمل للكافيين مع المعدة.

تناول الطعام قبل القهوة يمكن أن يخفف من حدة التفاعل المحتمل للكافيين مع المعدة. زيادة الطاقة تدريجياً: يساعد الطعام على تنظيم دخول الكافيين إلى مجرى الدم، مما يعني توفير طاقة أكثر استدامة خلال الصباح.

يساعد الطعام على تنظيم دخول الكافيين إلى مجرى الدم، مما يعني توفير طاقة أكثر استدامة خلال الصباح. تعزيز الامتصاص الغذائي: يمكن أن يساعد القليل من الوقت بين الأكل وشرب القهوة في تحسين امتصاص العناصر الغذائية.

لكن يجب الانتباه إلى أن شرب القهوة بعد الفطور قد يؤدي إلى تأجيل استفاقتكم الصباحية إذا كنت تعتمد بشدة على تأثير الكافيين.

الخلاصة

في النهاية، يعتمد أفضل وقت لشرب القهوة على نمط حياتك الشخصي وتفضيلاتك الشخصية. إذا كنت تعاني من مشاكل في المعدة أو تحب الاستمتاع بفطور غني، ربما من الأفضل تناول طعام أولاً. أما إذا كنت تستمتع بالنشاط الفوري الذي توفره القهوة، فيمكنك التفكير في شربها قبل الفطور. الأهم هو إيجاد التوازن الذي يناسب جسمك واحتياجاتك اليومية.