من أجل إعادة الثقة ل-مبابي .. أنشيلوتي يفكر بحل مؤقت

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 11:04 صباحاً - كشف تقرير صحفي، أن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، يفكر بحل مؤقت من أجل إعادة الثقة لنجم الفريق، كيليان مبابي.

ويغيب مبابي عن التسجيل منذ هدفه أمام سيلتا فيجو في الدوري، ويعاني من انتقادات عديدة بسبب قلة حصيلته التهديفية ومستواه بشكل عام.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “ريليفو” الإسبانية، فإن أنشيلوتي يفكر في إشراك مبابي بمركز الجناح الأيسر، ضمن خطته لاستعادة أفضل نسخة من النجم الفرنسي.

وأفادت الشبكة: “خلال فترة التوقف الدولي قام أنشيلوتي بتجربة مبابي في هذا المركز خلال التدريبات، حيث هناك خطة لإراحة فينيسيوس جونيور، بعد أن شارك في مباراتين مع منتخب البرازيل”.

وأتمت الشبكة: “بالنسبة للمدرب الإيطالي، فإن مركز الجناح الأيسر هو من نصيب فينيسيوس جونيور، ولا يوجد نقاش في ذلك، لكن ضد ليجانيس، قد يتم وضع مبابي في هذا المركز من أجل إعادة الثقة للنجم الفرنسي”.

خلال الموسم الحالي، شارك مبابي في 16 مباراة مع ريال مدريد، بمختلف المسابقات، سجل 8 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.