سامسونج تضيف جهازا مميزا لأسرة هواتف Galaxy

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 نوفمبر 2024 08:38 صباحاً - تستعد سامسونج لإطلاق هاتف جديد من فئة Galaxy، صممته ليكون أحد أفضل الهواتف التي تعمل بأنظمة أندرويد.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Galaxy S25 Slim المنتظر حصل على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68.

وشاشته جاءت من نوع OLED، مقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، وكثافتها تعادل 393 بيكسل/الإنش، كما تعمل مع تقنيات +HDR10 لتوفير عرض مميز للفيديوهات والصور.

يعمل الجهاز بنظام Android 15 مع واجهات One UI 7، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.

وحصل الهاتف على قدرات تصوير مميزة بفضل كاميرته الأساسية التي تحتوي على ثلاث عدسات بدقة (200+50+50) ميغابيكسل، وتوثق فيديوهات 8K بمعدل 30 إطارا في الثانية، كما زود بكاميرا أمامية بدقة 10 ميغابيكسل.

ودعمته سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال وتقنية eSIM ليتصل بالشبكات الخلوية، وزودته بمنفذ USB Type-C، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، ومن المفترض أن تطرحه لينافس هواتف "آيفون-17" التي ستطلقها آبل.