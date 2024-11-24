وزيرة التنمية المحلية تعلن إنطلاق الأسبوع التدريبي السابع عشر بمركز سقارة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 نوفمبر 2024 09:36 صباحاً - في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتوفير عدد من البرامج والدورات التدريبية الهامة على كافة المستويات الوظيفية لبناء قدرات الكوادر والعاملين بالإدارة المحلية من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ، لخدمة الآلاف من العاملين بالوزارة والمحافظات .

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن إنطلاق الأسبوع السابع عشر من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالى الحالى 2024/2025 اليوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2024 ،بتنفيذ 3 دورات تدريبية هى برنامج ديناميكيات السكان ومؤشرات المتابعة ، وبرنامج التقييم والأمن والصحة والسلامة المهنية، فضلاً عن برنامج إعداد قادة المستقبل ، ويستفيد من هذه الدورات 125 متدرباً .

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص الوزارة على دعم تنفيذ استراتيجية السكان والتنمية 2030 بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لدعم التحسن فى معدلات النمو السكانى وتحقيق العدالة الاجتماعية وسد فجوات التنمية خاصة وأن الزيادة السكانية تعد أهم التحديات التى تواجه التنمية ، مشيرة إلى دعمها الكامل لمواصلة وحدة السكان المركزية بالوزارة لمجهوداتها لبناء كوادر سكانية حتى مستوى القرية تكون قادرة على إدارة البرنامج السكانى على المستوى المحلى من حيث المشاركة فى التخطيط والتنسيق والمتابعة والتقييم، و تحديد الاحتياجات السكانية ووضع المشكلات على أولويات العمل وإدراجها بخطة المحافظة السكانية وتقديم تقارير دورية للمحافظين عن متابعة الموقف السكانى بإستمرار ورصد المشكلات والاستجابة السريعة لحلها .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن دورة ديناميكيات السكان ومؤشرات المتابعة يستفيد منها 25 متدرباً من العاملين بوحدات مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية"؛ بهدف رفع مستوى الكوادر التي تعمل بالمحافظات، ويتم تنفيذها بالتعاون مع وحدة السكان المركزية بالوزارة،موضحة ان البرنامج يتضمن عدة موضوعات منها مفهوم ديناميكيات السكان، والقضية السكانية والوضع الحالي على مستوي مصر، ودور وزارة التنمية المحلية والمحليات فى القضية السكانية، ومؤشرات المتابعة والتقييم لأبعاد القضية السكانية، كما تتضمن العديد من ورش العمل لتحديد المؤشرات السكانية المؤثرة فى أداء البرنامج السكاني بكل محافظة، وكيفية حساب مؤشرات ديناميكيات السكان وعرضها ومناقشتها، إضافة إلي محاور الإستراتيجية السكانية لكل محافظة.

ولفتت الدكتورة منال عوض إلى أهمية دورة الأمن والصحة والسلامة المهنية والتى يستفيد منها 50 متدرباً ، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يتضمن التعرف على القوانين والتشريعات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية و أنواع المخاطر وكيفية تقييم المخاطر وكذلك التدريب علي أجهزة الإنذار وكيفية إعداد خطة الإخلاء وأهم الإسعافات الأولية وطرق التعامل مع الإصابات وفى نهاية البرنامج يتم تنفيذ مشروع اخلاء متكامل لمبنى إدارى وتقييم المتدربين فعلياً، لافتة إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها خلال المرحلة المقبلة لتطوير منظومة التدريب على مستوى الجمهورية من خلال مركز التنمية المحلية بسقارة ، وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ الخطة التدريبية بالمركز و المتدربين ، وتقديم كل الدعم اللازم للحصول علي المواد العلمية ومدربين على أعلى مستوى من الكفاءة.