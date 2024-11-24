العالم اليوم - ترامب ينتهي من تشكيل حكومته لقيادة أميركا في الفترة المقبلة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 11:31 صباحاً - أكمل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تشكيلة حكومته لقيادة الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة.

وأعلن ترامب، السبت، أنه رشح بروك رولينز، رئيسة مركز "أميركا فيرست بوليسي إنستيتيوت"، وزيرةً للزراعة، ليشغل آخر منصب في حكومته المرتقبة.

وكانت رولينز، وهي محامية، تشغل منصب مديرة مجلس السياسة الداخلية بالبيت الأبيض في نهاية فترة ولاية ترامب الأولى، قبل أن تؤسس مركز إيه إف بي آي AFPI عام 2021 مع شخصيتين أخريين مقربتين من المرشح الجمهوري هما لاري كودلو وليندا مكماهون التي رُشحت لتولي حقيبة التعليم.

وقال ترامب في بيان إن "التزام بروك (رولينز) تجاه المزارعين الأميركيين ومن أجل الدفاع عن الاكتفاء الغذائي الذاتي للولايات المتحدة وإعادة تنشيط المدن الصغيرة التي تعتمد على الزراعة، هو أمر لا مثيل له".

وأضاف: "ستكون مهمتها حماية مزارعينا، العمود الفقري لبلدنا".

وبصفتها وزيرة للزراعة، ستشرف رولينز على برامج الزراعة والأغذية الحكومية والبحوث وتجارة الأغذية فضلا عن سلامة الغذاء ورعاية الحيوانات وصحة النبات.

وكان يُنظر إلى وزيرة الزراعة الجديدة على أنها مرشحة محتملة لتتبوأ منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض قبل أن يعهد ترامب بهذا المنصب في نهاية المطاف إلى سوزي وايلز.

وبهذا التعيين الجديد، ومع سلسلة التعيينات المعلنة مساء الجمعة، يكون ترامب قد أكمل اختيار الشخصيات في حكومته وسيكون قادرا الآن على التركيز على المناصب الرئيسية في الإدارة الفدرالية.