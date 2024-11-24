العالم اليوم - صلاح يضغط من أجل ضم مرموش إلى ليفربول

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 11:31 صباحاً - أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن الدولي المصري محمد صلاح طلب من ليفربول التعاقد مع مواطنه عمر مرموش لاعب آينترلخت فرانكفورت.

ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية فإن صلاح يشجع إدارة ليفربول على فكرة التعاقد مع مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت والذي ينافس بقوة على لقب هداف الدوري الألماني.

وسجل مرموش هذا الموسم 14 هدفا وصنع 10 أهداف حتى الآن مع فريقه وهو ما لفت أنظار العديد من الأندية الكبرى.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن صلاح أكد لمسؤولي ليفربول أن مرموش لاعب رائع وسيمنح الفريق إضافة قوية.

وأكدت أن آينترخت فرانكفورت يرغب في الحصول على 60 مليون يورو للموافقة على بيع مرموش في شهر يناير المقبل.

وفي وقت سابق، طالب محمد صلاح من الجميع بالتوقف عن مقارنته بمرموش، مشيرًا إلى أن المقارنة بينهما وتسميته بـ "صلاح الجديد" ستضع نجم الدوري الألماني تحت الضغط.