العالم اليوم - رسميا.. إيران تبدأ ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي المتطورة

انتم الان تتابعون خبر رسميا.. إيران تبدأ ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي المتطورة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 11:31 صباحاً - أعلنت إيران، الأحد، بدء تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتطورة، في خطوة قالت إنها "رد على قرار صادر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني".

وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف: "بدأنا ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، ردا على قرار مجلس المحافظين الذي اعتبرناه غير مبرر".

وأضاف، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الرسمية، أن "الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة جعلت الأنشطة النووية الإيرانية ذريعة لإجراءاتها غير الشرعية ضد طهران".

وأشار قاليباف إلى أن التوجه الأوروبي والأميركي تجاه البرنامج النووي الإيراني أدى إلى مزيد من التصعيد في العلاقات، مضيفا أن إيران تعتبر هذه الخطوة "ردا مشروعا على السياسات الغربية غير العادلة".

وفي السياق ذاته، أكد نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن إيران بدأت استخدام سلسلة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة.

وأشار كمالوندي في مقابلة تلفزيونية، إلى أن "إيران تعتبر هذه الإجراءات جزءا من حقها في تطوير برنامجها النووي للأغراض السلمية، رغم العقوبات والضغوط الدولية".

ويتهم الغرب إيران بتطوير برنامج نووي قد تكون له أبعاد عسكرية، لكن طهران تؤكد أن برنامجها يحمل أهدافا سلمية.