جهاز العاشر من رمضان يستقبل طلاب مدرستين للتعرف على المشروعات الحيوية بالمدينة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 نوفمبر 2024 09:36 صباحاً - استقبل جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، مجموعة من طلاب مدرستي الصحابة الابتدائية، والزهور الابتدائية، في زيارة تعريفية بعدة مشروعات حيوية بالمدينة، وذلك في إطار حرص جهاز مدينة العاشر من رمضان، على تعزيز الوعي بالمشروعات القومية، ودور الأجيال القادمة في الحفاظ على مكتسبات التنمية.

وبدأت الزيارة بجولة بمحطة المياه OTV، حيث استقبلهم المهندس علي سليم، المشرف على المحطات، الذي قدم شرحًا تفصيليًا عن مراحل تنقية المياه لضمان إمدادات مياه صالحة للاستخدام الآدمي.

وأكد المهندس علي سليم، أهمية ترشيد استهلاك المياه ودور ذلك في تحقيق الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، كما تضمنت الجولة زيارة المشتل الزراعي بالمدينة، حيث اطَّلع الطلاب على أنواع النباتات المختلفة وأساليب زراعتها والعناية بها، بجانب تأكيد دور الزراعة في تحسين البيئة وتعزيز المساحات الخضراء.

وفي الختام، قدم الطلاب الشكر للمهندس علاء عبد اللاه، وفريق العمل بالجهاز، على حفاوة استقبالهم وإتاحة الفرصة للتعرف على ما تنفذه الدولة من مشروعات بالمدينة، وعبَّروا عن سعادتهم بالجولة، وطلبوا تكرارها لمشروعات أخرى.