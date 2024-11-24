الصومعة الإماراتية.. صرح استراتيجي يعزز تخزين القمح في عروس الدلتا

انت الأن تتابع خبرالصومعة الإماراتية.. صرح استراتيجي يعزز تخزين القمح في عروس الدلتا والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استهل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولتهما التفقدية اليوم بزيارة الصومعة الإماراتية بطنطا، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على كفاءة العمليات التخزينية التي تُعدّ ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي. تأتي هذه الجولة في إطار حرص الدولة على متابعة المشروعات التنموية الكبرى، وفي مقدمتها صوامع تخزين الحبوب التي تُسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي، وضمان استقرار توافر السلع الأساسية على مستوى المحافظة.

شرح تفصيلي عن الصومعة الإماراتية

واستمع الوزير والمحافظ خلال تفقدهما لشرح تفصيلي عن الصومعة والتي تمتد على مساحة 25,000 متر مربع، وتتميز بمواصفات تقنية متطورة تشمل 12 خلية تخزين قمح بسعة إجمالية تصل إلى 60 ألف طن، 3 خلايا صرف بسعة 200 طن/ساعة، مبنى إداري متكامل، بالإضافة إلى غرفة تحكم متطورة لإدارة العمليات، نقرة استقبال قمح وكاتينة سحب القمح بقدرة 200 طن/ساعة، ميزان بسكول وغرفة ملحقة به.

أهمية الصومعة الإماراتية للمحافظة

وأكد اللواء أشرف الجندي أن الصومعة الإماراتية تُعد من المشروعات الاستراتيجية المهمة التي تُسهم في تعزيز الطاقة التخزينية للقمح بالمحافظة، ما ينعكس إيجابيًا على تأمين الاحتياجات الغذائية للمواطنين. وأشاد بالجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للصوامع وتوسيع قدراتها.

تطوير منظومة الأمن الغذائي