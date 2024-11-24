انت الأن تتابع خبر الحل السحري للتخلص من الشعر الخشن واستبداله بأخر ناعم كالحرير .. السر في تلك البذور !! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في حال كنت تعاني من مشكلة ما فلابد لك من البحث عن حل لها من خلال النظر إلى المنتجات الطبيعية والتي تعد لا شئ في التكلفة في ما إذا قورنت مع المستحضرات التجميلية الصناعية والتي تنفق عليها النساء جل أموالها لكن من الممكن أن يتم الاستعاضة عنها ببعض الوصفات الطبيعية والتي لها مفعول سحري مثل وصفة بذور الكتان التي لها القدر على تحويل الشعر الخشن إلى ناعم في فترة بسيطة من خلال الاستعمال الأمثل لها كما سنوضح من خلال المقال
مكونات وصفة بذور الكتان لتنعيم الشعر
- كوب من الماء الساخن.
- ملعقتين كبيرتين من بذور الكتان.
- فنجان صغير من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من النشا.
طريقة عمل وصفة بذور الكتان لتنعيم الشعر
- في داخل وعاء مناسب يتم وضع بذور الكتان مع الماء الدافئ ثم نقلبهم مها على أن يتم ترك هذا الخليط لمدة ساعة على الأقل
- ثم يتم تصفية هذا الخليط على أن نضيف له النشا وزيت الزيتون مع تقليب المكونات معا
- يتم وضع هذا الوعاء في حمام مائي ويترك حتى نحصل على خليط أثقل في قوامه
- ثم يتم وضع هذا الكريم في داخل علبة نظيفة في مكان مناسب
- يفضل أن نستخدم هذا الكريم على الشعر مرة كل يوم من أجل الحصول على أفضل النتائج في أقل المدة
- تحفظ العلبة في الثلاجة وبعيدا عن الرطوبة