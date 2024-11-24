انت الأن تتابع خبر الحل السحري للتخلص من الشعر الخشن واستبداله بأخر ناعم كالحرير .. السر في تلك البذور !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في حال كنت تعاني من مشكلة ما فلابد لك من البحث عن حل لها من خلال النظر إلى المنتجات الطبيعية والتي تعد لا شئ في التكلفة في ما إذا قورنت مع المستحضرات التجميلية الصناعية والتي تنفق عليها النساء جل أموالها لكن من الممكن أن يتم الاستعاضة عنها ببعض الوصفات الطبيعية والتي لها مفعول سحري مثل وصفة بذور الكتان التي لها القدر على تحويل الشعر الخشن إلى ناعم في فترة بسيطة من خلال الاستعمال الأمثل لها كما سنوضح من خلال المقال

مكونات وصفة بذور الكتان لتنعيم الشعر

كوب من الماء الساخن.

ملعقتين كبيرتين من بذور الكتان.

فنجان صغير من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة عمل وصفة بذور الكتان لتنعيم الشعر