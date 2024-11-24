انت الأن تتابع خبر ممنوع دخول الاطفال.. وصفة فعالة 100% لتقشير الركب والاكواع وإزالة سواد السنين والبقع الغامقة في3 دقائق ياريت عرفتها من زمان!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتعرض منطقة الركب والأكواع للكثير من العوامل التي تسبب ظهور البقع الداكنة والخشونة، مثل التعرض المستمر للشمس أو الاحتكاك بالأرض أو الأسطح الأخرى، كما أن قلة العناية بهذه المناطق يمكن أن يؤدي إلى تراكم الجلد الميت، مما يزيد من مشكلة الاسمرار، لذلك، نقدم لك في هذا المقال أفضل الخلطات الطبيعية لتقشير الركب والأكواع وتنظيفها بعمق، للحصول على بشرة ناعمة ومشرقة.

وصفة السكر وزيت جوز الهند لتقشير الركب والأكواع

تعتبر هذه الوصفة من أقوى الخلطات التي تساعد في التخلص من خلايا الجلد الميتة، مما يجعل الركب والأكواع أكثر نعومة وبياضا، لتحضير الوصفة، قومي بمزج ملعقتين كبيرتين من السكر مع ملعقتين من زيت جوز الهند، بعدها، امسحي المنطقة المتأثرة باستخدام فوطة قطنية مبللة بالماء الدافئ لمدة خمس دقائق لتفتيح المسام، بعد ذلك، دلكي الخليط على الركب والأكواع بحركات دائرية لبضع دقائق، ثم اغسليها جيدا بالماء الدافئ، كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

وصفة الكركم والدقيق لتفتيح الركب والأكواع