خلطة سورية فعالة لتفتيح الوجه واليدين سريعا آمنه تماماً على البشرة

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رياض - احمد صلاح - تفتيح الوجه بوصفات طبيعية آمنة تماما هذا ما سنتعرف عليه اليوم الكل سيدة تعاني من اسمرار الوجه والذي يحدث نتيجة العديد من العوامل من أهمها التعرض المفرد لاشعة الشمس أو استخدام العديد من المستحضرات التجميل حيث تعد الوصفات الطبيعية البديل الامثل لاستخدام الكريمات الكيميائية التي تسبب في ارهاق البشرة مع تكرار استخدامها الفترات طويلة وذلك يرجع إلي مكوناتها التي تحتوي على مواد كيميائية ضاره وذلك على عكس الوصفات الطبيعية التي تساعد اولا في تغذية البشرة بعمق ثم تفتيحها تدريجيا، واليوم من خلال موقعنا بوابة الصبح نقدم لجميع زوارنا الكرام مجموعة من الوصفات الطبيعية الآمنة والفعالة في تبيض الوجه واليدين.

تفتيح الوجه واليدين بوصفات آمنة وفعالة

هناك العديد من الوصفات الآمنة والفعالة التي تساهم بشكل كبير في تفتيح الوجه والتخلص من البقع والتصبغات والنمش ومن اهمها عصير الليمون الذي يلعب دورا سريع وفعال في توحيد لون البشرة وازاله الاسمرار، وذلك يرجع إلى خصائصه المتعددة والمذهلة التي تساعد في تبييض الوجه تدريجياً.

المكونات:

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة من النشا.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من الحليب المجفف.

طريقة تحضير الوصفة

في وعاء بلاستيك صغير نضع المكونات معا جيدا.

ثم نقلبهم حتى تحصلين على خليط متجانس.

نبدا في توزيع الخليط على الوجه بالكامل واليدين.

يترك الخليط على الوجه لمدة 20 دقيقة على الاقل قبل أن يشطف الوجه بالماء الدافئ، نحرص على تكرار تلك الوصفة مرة واحدة من كل اسبوع وكروتين اسبوعي للوجه.

وصفة زيت الخروع لازاله التصبغات والنمش من الوجه

يحتوي زيت الخروع على العديد من وفوائد الفعالة التي تساعد في التخلص من البقع والتصبغات من سطح الوجه.

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

قطعه قطن نظيفة.

طريقة تحضير الوصفة