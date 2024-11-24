انت الأن تتابع خبر احذر سم قاتل مهما كنت بحاجته لا تشربه..هذا المشروب الاحمر اللذيذ يهيج السكر بالدم بجنون ويسبب فشل كلوي بثواني بسيطة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر المشروبات السكرية واحدة من المشروبات التي لا يخلو منها اي منزل، وبشكل خاص خلال فصل الصيف وخلال شهر رمضان المبارك، حيث ان تلك المشروبات تساهم في زيادة الطاقة بالجسم مثل المشروبات التي تحتوي على التمر الهندي او الكركدية او السوبيا ايضًا، والتي تحتوي على كمية كبيرة من السكر اضافةً إلى كمية كبيرة من السعرات الحرارية، مما يساهم في الزيادة من مستوى السكر في الدم والذي يعتبر خطير وبشكل خاص لدى مرضى السكر ويمكن ان يتسبب في مشاكل متعددة للجسم.

المشروبات السكرية

تتكون المشروبات السكرية عادةً من بدورة محلاة بالسكر ويتم اضافة الماء او الحليب اليها مع عملها، وهي التي يمكن ان تتسبب في مشاكل متعددة مثل الانتفاخات ومشاكل الجهاز الهضمي اضافةً إلى مشكلة ارتفاع السكر في الدم ايضًا، ومن الجدير بالذكر ان تلك المشروبات من الممكة ان تضيف الكثير من الطاقة للجسم بطريقة خاطئة.

المشروبات البديلة للمشروبات السكرية