دبي تستثمر في راحة مستخدمي الحافلات: 141 مظلة جديدة ومشروع طموح لتطوير النقل العام

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 10:04 صباحاً - متابعة بتول ضوا

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات 141 مظلة لركاب حافلات المواصلات العامة، ضمن مشروع يشمل تنفيذ 762 مظلة، موزعة على عدد من المناطق الحيوية في إمارة دبي، وتتميز بتصميمها العصري والجمالي، وتقديم العديد من الخدمات وتحقيق السعادة لمستخدمي المواصلات العامة، وبلغت نسبة الإنجاز في مجمل مراحل المشروع، 40%، ويتوقع الانتهاء من جميع الأعمال نهاية عام 2025.

وتخدم المظلات الجاري تنفيذها عدداً كبيراً من خطوط الحافلات، يصل في بعض المظلات إلى أكثر من 10 خطوط للمظلة الواحدة، ويقدر عدد مستخدمي المظلات الجديدة عند اكتمال المشروع بأكثر من 182 مليون راكب سنوياً.

وقال معالـي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين فـي هيئة الطرق والمواصلات: إن مشروع تركيب المظلات الجديدة، يأتي في إطار السعي المستمر للهيئة لتطوير قطاع النقل الجماعي، وتوفير البنية التحتية المتكاملة، التي يعتمد عليها، وتحقيق الرفاهية والسعادة لسكان وزوار إمارة دبي، عبر توفير أفضل الخدمات وسبل الراحة لمستخدمي الحافلات.

وأضاف: هذا المشروع يؤكد استمرار الهيئة في تنفيذ مشاريعها التطويرية بدبي، لتلبية متطلبات التوسع العمراني والسكاني، الذي تشهده الإمارة، وفي مقدمتها خدمات النقل الجماعي، وتقديم خدمة تنقل آمنة وسهلة ومريحة لسكان وزوار الإمارة، ترتقي بخدمة المتعاملين إلى المستوى العالمي.

وأشار معالي مطر الطاير إلى أنه روعي في اختيار مواقع المظلات الجديدة للحافلات تلبية متطلبات المناطق الحيوية ذات الكثافة السكانية العالية، والاحتياجات التشغيلية الحالية والمستقبلية لخدمات حافلات المواصلات العامة، وتحقيق التكامل مع متطلبات التنقل عبر الوسائل الفردية، وجرى البدء في أعمال التنفيذ في المواقع، التي تتوفر بها بنية تحتية، لتسريع وتيرة العمل، وتنفيذ أكبر عدد من المظلات لخدمة مستخدمي الحافلات، والعمل جارٍ حاليا لتوفير البنية التحتية والمساحات الضرورية، وتحديداً في المواقع الخاصة بالمظلات المكيفة للركاب، إضافة إلى توفير أماكن خارجية مظللة ومساحات إعلانية وتوفير شاشة معلومات لاستعراض خريطة شبكة خطوط الحافلات، والجدول الزمني لها، وزمن التقاطر وغيرها من المعلومات والخدمات، التي تهُم مستخدمي الحافلات، موضحاً إلى أنه جرى تصنيف مظلات الحافلات على أربع مستويات، ووفقاً لأعداد المستخدمين وهي: موقف رئيس، بمعدل استخدام يزيد على 750 راكباً يومياً، وموقف ثانوي بمعدل استخدام يتراوح بين 250 و750 راكباً يومياً، وموقف أساسي بمعدل استخدام يتراوح بين 100 و250 راكباً يومياً، وموقف تنزيل وتحميل الركاب، بمعدل استخدام أقل عن 100 راكب يومياً.

وجاء تصميم المظلات الجديدة، مطابقاً لكود دبي لأصحاب الهمم، حيث جرى توفير أماكن مخصصة للكراسي المتحركة، وذلك تعزيزاً لمبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي بدبي، الرامية إلى تحويل إمارة دبي بالكامل، لتكون صديقة لأصحاب الهمم.