الدوري السويسري (15): لوغانو يلتقي زيوريخ

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 10:04 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الأحد، ثلاث مباريات في ختام منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري السويسري بكرة القدم، فيلعب لوغانو مع زيوريخ الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة، وبازل مع سيرفيت الساعة 18:30، وسانت جالين مع يافردون بنفس التوقيت.

النتائج المسجلة في الجولة (15)

جراسهوبرز × وينترثور 1-1

لوزيرن × يونج بويز 1-1

لوزان × سيون 1-0

ترتيب فرق المقدمة

1- زيوريخ: 26 نقطة

2- بازل: 25 نقطة

3- لوغانو: 25 نقطة

4- سيرفيت: 25 نقطة