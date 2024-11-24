نشكركم على متابعتكم خبر الدوري السويسري (15): لوغانو يلتقي زيوريخ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 10:04 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، الأحد، ثلاث مباريات في ختام منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري السويسري بكرة القدم، فيلعب لوغانو مع زيوريخ الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة، وبازل مع سيرفيت الساعة 18:30، وسانت جالين مع يافردون بنفس التوقيت.
النتائج المسجلة في الجولة (15)
جراسهوبرز × وينترثور 1-1
لوزيرن × يونج بويز 1-1
لوزان × سيون 1-0
ترتيب فرق المقدمة
1- زيوريخ: 26 نقطة
2- بازل: 25 نقطة
3- لوغانو: 25 نقطة
4- سيرفيت: 25 نقطة