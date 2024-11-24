كاسادو يوجه رسالة اعتذار لجماهير برشلونة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 10:04 صباحاً - قدم النجم الإسباني الشاب، مارك كاسادو، اعتذاراً لجماهير فريقه برشلونة، بعد أن تعرض للطرد، أثناء مباراة سيلتا فيجو، في الجولة 14 من الليجا.

وكان البلوجرانا متقدماً بالنتيجة 2-0، قبل أن يتعرض كاسادو للطرد عند الدقيقة 81 بعد تدخله القوي على إلياش موريبا، لاعب سيلتا فيجو، ليحصل على البطاقة الصفراء الثانية ويطرد، ليحرز بعدها سيلتا فيجو هدفي التعادل.

ونشر كاسادو صورة للفريق، عبر حسابه على منصة “إنستجرام”، وعلق عليها: “أريد الاعتذار للفريق والجماهير.. كل قرار يتخذ في لحظة، وقراري اليوم كان بالتأكيد خاطئاً”.

وأضاف: “سنواصل العمل بجد لتحقيق ما تبقى.. فيسكا بارسا”.

بهذا التعادل، رفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة بصدارة جدول الترتيب، بفارق 7 نقاط عن وصيفه ريال مدريد، الذي يواجه ليجانيس، مساء اليوم.