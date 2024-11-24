الفيلم السوري “سلمى” يجسد معاناة السوريين من الزلزال

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 10:04 صباحاً - تتناول أحداث الفيلم السوري “سلمى”، الذي تم عرضه في مسابقة “آفاق للسينما العربية” خلال الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي، رسائل إنسانية عميقة تعكس مأساة الشعب السوري جراء الزلزال المدمر وما نتج عنه من خسائر بشرية وظروف كارثية.

و كشف صُناع الفيلم، المخرج جود سعيد، وأبطال العمل حسين عباس، ورد عجيب، ومغيث صقر، عن تجربتهم السينمائية وكواليس إنتاج الفيلم.

بدأ المخرج جود سعيد بالتعبير عن سعادته بمشاركة الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي، مشيرًا إلى كواليس صناعة الفيلم، حيث قال: “تجربة سينمائية فريدة بالنسبة لي، فشخصية سلمى تمثل البيئة الأصيلة المظلومة”.

كما تحدث عن الزلزال في سوريا وكيف تم تناوله في فيلم “سلمى”، قائلاً: “لم أختبر شعور الزلزال بشكل مباشر، لأنني كنت نائمًا في ذلك اليوم، ولم أشعر به إلا في اليوم التالي. كنت في العاصمة دمشق، والمناطق المتضررة كانت تبعد عني أكثر من 300 كيلومتر. ومع ذلك، قمنا بتصوير مشاهد وثائقية توثق آثار الزلزال”.