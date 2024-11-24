”واتس آب” يطلق ميزة جديدة لتسهيل المراسلات الصوتية في الأماكن الصاخبة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 نوفمبر 2024 08:38 صباحاً - أطلق تطبيق "واتس آب" ميزة جديدة تساعد على التواصل بالرسائل الصوتية في البيئات الصاخبة بشكل أفضل.

ومع أكثر من ملياري مستخدم حول العالم، يتيح "واتس آب" للمستخدمين الآن تحويل رسائلهم الصوتية إلى نص مكتوب، ما يجعل من السهل قراءتها بدلا من الاستماع إليها، خاصة في الأماكن المزدحمة أو الهادئة التي لا ترغب فيها في سماع المحادثات بصوت عال.

وبمجرد الضغط مطولا على الرسالة الصوتية، ستظهر النسخة المكتوبة أسفل الرسالة. وهذه النسخة تُظهر محتوى الرسالة بشكل دقيق ويمكن قراءتها مباشرة بدلا من سماعها، ما يسهل الاستفادة من المحادثة في بيئات مختلفة.

وفي حين أن هذه الميزة الجديدة قد تثير قلق المستخدمين بشأن الأمان، إلا أن "واتس آب"، الشركة المملوكة لـ"ميتا"، طمأنت مستخدمي تطبيقها بأن الرسائل الصوتية ستظل مشفرة بشكل كامل من الطرف إلى الطرف بنفس الطريقة المعتمدة من "واتس آب" في جميع المحادثات.

وهذا يعني أنه على الرغم من أن "واتس آب" يقوم بنسخ الملاحظة الصوتية، إلا أن الشركة لا تستطيع في الواقع سماع أو قراءة محتويات الرسالة. ولا يمكن لأي شخص آخر الاطلاع على محتوى الرسائل، حتى المتسللين أو الشرطة.

وأوضحت الشركة أن الميزة الجديدة ستكون متاحة على هواتف أندرويد وiOS في جميع أنحاء العالم في الأسابيع القليلة القادمة.

وللحصول على هذه الميزة، يجب عليك أولا التأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من واتس آب.

ولتفعيلها أو تعطيلها، توجه إلى الإعدادات في "واتس آب"، ثم قم باختيار "الدردشات" (Chats)، وبعدها قم بالنقر على ميزة " نسخ الرسائل الصوتية" (Voice message transcripts). ومن هنا، يمكنك أيضا تحديد لغة النسخ التلقائي.