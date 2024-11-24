عمل كرياتين طبيعي لفرد الشعر المجعد بمكونات طبيعية في البيت

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رياض - احمد صلاح - عمل الكرياتين طبيعي لفرد الشعر، يعتبر الشعر الصحي والقوي من أهم الأمور التي تسعي جميع السيدات في العالم للحصول عليها، كما يبحثون بشكل كبير عن وصفات طبيعية يمكنهم عملها في المنزل حتى يمكنهم الحصول على شعر اللامع وناعم، كما تقوم المنتجات الطبيعية ايضا على زيادة الشعر وتجعله اطول وأقوي، كما يجب الإشارة أن جميع النساء أصبحت لا تحب المنتجات الصناعية أو عمل اي فرد الشعر في أماكن التجميل المشهورة لأنها تكون ضارة بشكل كبير.

عمل كرياتين طبيعي لفرد الشعر

يعتبر الكرياتين هو أحد أهم أنواع البروتين اليت يتكون منها كلا من الشعر والاظافر والحب ايض، كما يعتبر الكرياتين هو أساس تركيب الشعر، كنا. يعتقد العديد من الأشخاص أن كافة مكملات الكرياتين وجميع العلاجات والمنتجات موجود فيها تعتبر من أهم الأمور التي تساعد بشكل كبير في جعل الشعر أقوي وأكثر صحة ايضا وخلال السطور القادمة سوف نقدم لكم طريقة عمل العديد من الوصفات المنزلية في المنزل لتغذية الشعر وجعله أقوي.

وصفة كرياتين طبيعي لفرد الشعر بالأعشاب

المكونات

خمس ملاعق من الاعشاب التالية: البابونج، والريحان، وإكليل الجبل، والميرمية، والزعتر، والخزامي.

كوبين من الماء الفاتر.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض

طريقة التحضير الوصفة

يتم غلي جميع الأعشاب مع بعضها في الماء لمدة ثلاثين دقيقة.

ثم بعد ذلك يتم إضافة الخل الأبيض.

ثم يتم صب المزيج فوق الشعر وذلك بعد غسل الشعر جيدا وشطفه.

يترك على الشعر لمدة ساعة كاملة ثم يتم غسله بعد ذلك جيدا .

من الافضل عمل هذه الوصفة كل أسبوع، حتى تحصلين على نتيجة فورية .

قناع الترطيب العميق بعد الوصفة

بعد عمل الوصفة السابقة يجب علينا أن نقوم بترطيب الشعر جيداً:

المكونات

بضع قطرات من زيت الخروع وزيت جوز الهند.

بضع قطرات من جل الصبار.

٦ نقاط من أحد الزيوت الآتية، زيت إكليل الجبل، وزيت خشب الصندل، وزيت الخزامي.

طريقة تحضير الوصفة