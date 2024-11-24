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رياض - احمد صلاح - مشروب طبيعي سحري بأبسط المكونات لإذابة دهون البطن وتنحيف الجسم بشكل سريع، بدون إتباع نظام غذائي وبدون الحاجة إلى التمارين الرياضية إليكم مشروب طبيعي غاية في الروعة للتخلص من دهون البطن، سنحتاج إلى الباذنجان فهو يعمل على حرق الدهون ومنع تراكمها من جديد، الباذنجان غني بالالياف التي تعزز الشعور بالشبع والامتلاء كما أنه يحتوي على نسبة ضئيلة جداً من الدهون والسعرات الحرارية، مما يجعله الخيار الأفضل لخسارة الوزن بشكل سريع بالإضافة إلى عصير الليمون، فهو مذيب قوي لدهون البطن وذلك لأنه يزيد من معدل حرق السعرات الحرارية، مما يساعد على فقدان الوزن سريعاً بدون ريجيم وتمارين.

مشروب طبيعي لتنحيف الجسم

يتكون المشروب من العناصر التالية:

عدد 1 حبة من الباذنجان الرومي.

ليمونة كبيرة.

نصف لتر من الماء المغلي.

نأخذ حبة الباذنجان

ونغسلها جيداً ثم نقوم بتقطيعها بدون تقشيرها إلى شرائح صغيرة الحجم، ومن ناحية أخرى نأخذ الليمونة ونستخرج عصير الليمون ثم نضع شرائح الباذنجان في برطمان، ونضف إليه عصير الليمون مع إضافة الماء المغلي ثم نقوم بغلق البرطمان، ونترك شرائح الباذنجان تنقع لمدة ليلة كاملة وبعد مرور الوقت يتغير لون الماء إلى اللون البني، نقوم بتصفية شرائح الباذنجان المنقوعة حتى نحصل على الماء فقط، وبهذا نكون قد حصلنا على مشروب مذيب لدهون البطن والجوانب والأرداف، نحتفظ بالمشروب في قارورة زجاجية وهذه الكمية تكفي ل 3 أيام ويمكننا تحضير كمية لمدة 7 أيام والاحتفاظ بها في الثلاجة، نقوم بتخزين المشروب في الثلاجة أو في مكان بارد.

إذابة دهون البطن والارداف