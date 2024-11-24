"هتخلي بيتك مصنع!".. هتزرعي الهيل في البيت وبكل سهولة وبخطوات بسيطة مش هتاخد منك مجهود..إليكي الطريقة!!

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رياض - احمد صلاح - إن تحويل أسطح المنازل إلى حدائق صغيرة لزراعة الأعشاب هو فكرة مبدعة تساعد على استغلال المساحات المهملة، فعبر زراعة نباتات بسيطة مثل النعناع والريحان والحبهان، يمكن أن تتحول الأسطح إلى مساحات خضراء جميلة تساهم في تحسين البيئة وتزويد السكان بأعشاب طازجة للاستخدام اليومي، كما أن زراعة الأعشاب على الأسطح لا تتطلب مساحات كبيرة، إذ يمكن استخدام أوانٍ صغيرة، ما يجعلها حلاً مناسباً للأشخاص الذين يعيشون في أماكن ضيقة، وبالإضافة إلى ذلك، تساهم هذه الحدائق في تحسين جودة الهواء عبر إنتاج الأكسجين وتقليل التلوث، فضلاً عن تعزيز جمالية المكان.

خطوات زراعة الحبهان في المنزل

يعد الحبهان من الأعشاب العطرية الفريدة التي يسهل زراعتها في المنزل، سواء على الأسطح أو في الشرفات.

ولزراعة الحبهان، ينصح باستخدام تربة غنية توضع فيها بذور الحبهان، مع الحرص على أن تكون الأوعية في موقع يتلقى ضوء الشمس بشكل غير مباشر.

يجب سقي النبات بانتظام دون إفراط للحفاظ على رطوبة التربة دون تشبعها بالماء.

يفضل زراعة الحبهان في أوعية كبيرة لضمان نمو الجذور بحرية، ويمكن استخدام أوراقه وبذوره للطهي.

الفوائد الصحية للحبهان

لا يقتصر الحبهان على تزيين المكان وإضفاء نكهة لذيذة للطعام، بل له فوائد صحية عديدة.

فهو يحتوي على مضادات أكسدة تساهم في مقاومة الالتهابات وتعزيز المناعة، ويعرف بقدرته على تحسين صحة الجهاز الهضمي وتهدئة المعدة.

كما يعتقد أنه يعزز صحة الفم والأسنان، إذ يستخدم أحياناً كغسول طبيعي بفضل خصائصه المطهرة.

أهمية زراعة الأسطح

تعد زراعة الأسطح وسيلة مستدامة لتحسين البيئة والعيش في بيئة نظيفة.