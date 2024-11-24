د. أحمد جلال: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 20% من…

دبي - احمد فتحي في الأحد 24 نوفمبر 2024 10:22 صباحاً - محمد أحمد وفاطمة أبوزيد ويارا الجنايني_ قال الدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات EBank إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يستحوذ حاليا على نسبة 20% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك.

وأضاف جلال، في تصريحات خاصة لبوابة دوت الخليج جورنال على هامش قمة جامعة ESLSCA للتعليم التنفيذي، اليوم السبت، أن نسبة التمويل الموجه لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تراجعت نسبيا بعد أن وصلت إلى 25% نتيجة نمو إجمالي المحفظة الائتمانية، مؤكدا أن مصرفه يولي اهتماما كبيرا بتوفير التمويل وكذلك الخدمات غير المالية والفنية لأصحاب المشروعات والصناعات الصغيرة.

وأكد رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات EBank، أن البنك لديه خطة توسعية لزيادة حجم الائتمان المتدفق لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة القادمة.

وأضاف جلال، أن البنك يركز على مختلف القطاعات الاقتصادية وبصفة رئيسية القطاعات المصدرة والتي يولي لها أهمية كبيرة.

وتابع جلال، أن البنك يركز على زيادة استثماراته في البنية الرقمية والتكنولوجية والتي تسهم في تحقيق نقلة نوعية في الخدمات المصرفية.