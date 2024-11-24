الرياضة

مدحت شلبي: علي معلول رفض عرض الأهلي ويبحث عن عروض للرحيل

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي مدحت شلبي، أن علي معلول مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كلف وكيل أعماله بالبحث عن عروض خلال الفترة الحالية.

مدحت شلبي: علي معلول رفض عرض الأهلي ويبحث عن عروض للرحيل

وقال مدحت شلبي خلال برنامجه "يا مساء الأنوار" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": " الأهلي لن يجديد لعلي معلول، واللاعب خارج قائمة الأحمر في ظل رغبة الفريق في التعاقد مع لاعب مهاجم وآخر جناح".

وأضاف: "الأهلي عرض على علي معلول تولي منصب نائب المدير الرياضي بالنادي الأهلي، ولكن اللاعب رفض العرض وتمسك باستمراره في الملاعب".

وأكمل: "علي معلول طلب الحصول على مستحقاته كاملة من الأهلي، وسيحصل عليها وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم".

اختتم: "علي معلول يتجاهل الرد على اتصالات محمد رمضان المدير الرياضي، وكلف وكيل أعماله بالبحث عن عروض للاختيار أفضلها خلال الانتقالات الشتوية القادمة

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مريم الجابري

مريم الجابري

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