نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من رضا عبد العال بعد فوز الزمالك ضد المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علَقَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، على خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره المصري، اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وخسر الزمالك أمام المصري على ملعب الجيش ببرج العرب بهدف نظيف سجله محمد الشامي في الدقيقة 45، ليرفع النسر الأخضر رصيده إلى 7 نقاط، ويتجمد رصيد الأبيض عند 6 نقاط.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبد العال في تصريحات تلفزيونية: المصري استحق الفوز على الزمالك وكان الأفضل على مدار شوطي المباراة، كما أن الأبيض لم يشكل أي خطورة على مرمى محمود جاد حارس مرمى الفريق البورسعيدي.

وأضاف: البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك هو المسؤول عن خسارة الفريق اليوم أمام المصري، نظرًا للتشكيل الخاطئ الذي بدأ به مباراة اليوم، فكنت أرى أن الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا وعبد الله السعيد لا بد أن يتم الدفع بهما في الشوط الثاني أفضل من البدء بهما أساسيًا، كما أن البولندي كونراد ميشالاك بعيد عن مستواه ولا يصلح للزمالك.