بايدن يشيد بالاتفاق الختامي لـ ”كوب29”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 نوفمبر 2024 08:38 صباحاً - أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن ، اليوم الأحد ، باتفاق "كوب29 " باعتباره "خطوة مهمة" في مكافحة الاحترار المناخي، متعهدا بأن تواصل بلاده عملها بشأن تغير المناخ.

وقال بايدن ، في بيان أوردته قناة " الحرة" الأمريكية ، "قد يسعى البعض إلى إنكار ثورة الطاقة النظيفة الجارية في أمريكا وحول العالم أو إلى تأخيرها لكن لا أحد يستطيع أن يعكس هذا المسار".

وقد تعهدت الدول المجتمعة في باكو، اليوم الأحد على اتفاق يوفر تمويلا سنويا لا يقل عن 300 مليار دولار للدول النامية لمكافحة التغير المناخي، وذلك بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة التي تجرى في إطار مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 29) في أذربيجان.

ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتقدمة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.