كارولين عزمي تتصدر تريند "جوجل".. فما القصة؟

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة كارولين عزمي تريند مؤشر البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعدما كشف الفنان أحمد العوضي تفاصيل شخصيتها في مسلسل "فهد البطل"، المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2025.

وكشف "العوضي" عن ذلك الأمر، من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نشر صورة تجمعه بـ كارولين عزمي، من كواليس تصوير المسلسل، وعلق عليها قائلًا:" فهد وراويه، سمارة الحتة أم عباية سمرا".

منشور أحمد العوضي



أبطال وصناع مسلسل "فهد البطل"

مسلسل "فهد البطل"، من بطولة أحمد العوضي، كارولين عزمي، حجاج عبدالعظيم، ميرنا نور الدين، محمود البزاوي، أحمد عبدالعزيز، لوسي، صفاء الطوخي، ومن إخراج محمد عبدالسلام، وتأليف محمود حمدان.

آخر أعمال كارولين عزمي



ويذكر أن آخر أعمال الفنانة كارولين عزمي الفنية هو مشاركتها في مسلسل "حق عرب" بطولة الفنان أحمد العوضي، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "حق عرب"

وشارك في مسلسل حق عرب نخبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري إلى جانب الفنان أحمد العوضي وهم: رياض الخولي، وفاء عامر، كارولين عزمي خليل، دينا فؤاد، دينا المصري، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، إبراهيم السمان، سلوى عثمان، الطفل منذر مهران، وآخرين من النجوم المتميزين، وأيضًا العمل من تأليف محمود حمدان، إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، إخراج إسماعيل فاروق.