نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استياء في الزمالك من تصريحات أحمد سليمان بمنع اللاعبين عن منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك حالة استياء شديد من جانب بعض أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، بسبب تصريحات أحمد سليمان عضو المجلس، عن عدم إرسال لاعبو الفريق للمنتخب الوطني.

استياء في الزمالك من تصريحات أحمد سليمان بمنع اللاعبين عن منتخب مصر

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "إدارة نادي الزمالك، ترى أن تصريحات سليمان غير مقبولة، وأن النادي لن يمنع أي لاعب من الانضمام لصفوف منتخب مصر، وأحمد سليمان هو من يتم سؤاله عن تصريحاته فقط".

وأضاف أمير هشام: "مجلس الزمالك، يؤكد بأن لاعبو الفريق سيتواجدوا في أي معسكر للمنتخب المصري، ولا يمكن منعهم أو حتى التهديد بعدم انضمامهم".