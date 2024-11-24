أعراض الولادة المبكرة عند الحامل؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 07:01 صباحاً - ما هي الولادة المبكرة؟

الولادة المبكرة هي ولادة تحدث قبل إتمام الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل. تعتبر هذه الحالة من الأمور الطبية التي تتطلب اهتمامًا خاصًا نظرًا للمخاطر الصحية التي قد تتعرض لها الأم والطفل المولود قبل الأوان. يمكن أن تؤدي الولادة المبكرة إلى مشاكل صحية طويلة الأمد للطفل، بما في ذلك صعوبات في النمو والتنفس.

علامات وأعراض الولادة المبكرة

من المهم لأي حامل أن تكون واعية للأعراض التي قد تشير إلى احتمال حدوث ولادة مبكرة. التعرف المبكر على هذه العلامات يمكن أن يساعد في الحصول على الرعاية الطبية المناسبة والحد من المخاطر المحتملة.

آلام وانقباضات الرحم

تعد آلام وانقباضات الرحم من الأعراض البارزة التي تشير إلى الولادة المبكرة. تشعر المرأة بضغط شديد في منطقة الحوض وآلام تتشابه مع آلام الدورة الشهرية.

تغيير في الإفرازات المهبلية

يمكن أن تشير زيادة في الإفرازات المهبلية، أو التغير في شكل وكثافة الإفرازات إلى احتمال حدوث الولادة المبكرة. من المهم مراقبة هذه التغيرات وإبلاغ الطبيب بها.

آلام أسفل الظهر

الآلام المستمرة أو المتقطعة في منطقة أسفل الظهر يمكن أن تكون إشارة إلى الولادة المبكرة، خاصة إذا لم تكن هذه الآلام شائعة لدى المرأة الحامل من قبل.

ضغط في منطقة الحوض

الشعور بالضغط أو الثقل في منطقة الحوض وكأن الطفل “يدفع إلى الأسفل” قد يشير أيضًا إلى احتمال بدء الولادة المبكرة.

ما الذي يسبب الولادة المبكرة؟

هناك عوامل متعددة يمكن أن تؤدي إلى الولادة المبكرة، وبعضها يمكن الوقاية منه بينما البعض الآخر قد يكون صعب التنبؤ به.

الإجهاد والمشاكل النفسية: يمكن أن يؤثر الضغط النفسي والجسدي على جسم المرأة بطرق تزيد من خطر الولادة المبكرة.

يمكن أن يؤثر الضغط النفسي والجسدي على جسم المرأة بطرق تزيد من خطر الولادة المبكرة. التهابات وعدوى: بعض أنواع العدوى البكتيرية أو الفيروسية يمكن أن تؤدي إلى بدء المخاض مبكرًا.

بعض أنواع العدوى البكتيرية أو الفيروسية يمكن أن تؤدي إلى بدء المخاض مبكرًا. الحمل بأكثر من جنين: الحمل بتوائم أو أكثر يزيد من احتمالية الولادة قبل الأوان.

الحمل بتوائم أو أكثر يزيد من احتمالية الولادة قبل الأوان. مشاكل في الرحم أو عنق الرحم: مثل ضعف في عنق الرحم، يمكن أن يزيد أيضًا من خطر الولادة المبكرة.

كيفية التعامل مع علامات الولادة المبكرة

عند ملاحظة أي من العلامات المذكورة أعلاه، من المهم التصرف بسرعة للحصول على الاستشارة الطبية. يجب على المرأة الحامل التواصل فورًا مع طبيبها أو زيارة المستشفى للحصول على التقييم والعلاج المناسب، حيث يمكن توفير العلاجات الطبية لوقف الانقباضات وتأخير الولادة في الكثير من الحالات، مما يمنح الجنين الوقت للنمو والنضوج بشكل كامل.