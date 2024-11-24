الدوري الألماني (11): مونشنغلادباخ يستضيف سانت باولي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 08:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُختتم اليوم، الأحد، مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري الألماني بكرة القدم، فيلعب هولشتاين كيل مع ماينز الساعة 17:30، وبوروسيا مونشنغلادباخ مع سانت باولي الساعة 19:30.

النتائج المسجلة في الجولة (11)

بايرن ميونيخ × أوجسبورغ 3-0

باير ليفركوزن × هايدنهايم 5-2

بوروسيا دورتموند × فرايبورغ 4-0

شتوتغارت × بوخوم 2-0

فولفسبورغ × يونيون برلين 1-0

هوفنهايم × لايبزيج 4-3

آينتراخت فرانكفورت × فيردربريمن 1-0

ترتيب فرق المقدمة

1- بايرن ميونيخ: 29 نقطة

2- آينتراخت فرانكفورت: 23 نقطة

3- لايبزيج: 21نقطة

4- باير ليفركوزن: 20نقطة

5- بوروسيا دورتموند: 19 نقطة