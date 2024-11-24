نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الألماني (11): مونشنغلادباخ يستضيف سانت باولي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 08:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُختتم اليوم، الأحد، مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري الألماني بكرة القدم، فيلعب هولشتاين كيل مع ماينز الساعة 17:30، وبوروسيا مونشنغلادباخ مع سانت باولي الساعة 19:30.
النتائج المسجلة في الجولة (11)
بايرن ميونيخ × أوجسبورغ 3-0
باير ليفركوزن × هايدنهايم 5-2
بوروسيا دورتموند × فرايبورغ 4-0
شتوتغارت × بوخوم 2-0
فولفسبورغ × يونيون برلين 1-0
هوفنهايم × لايبزيج 4-3
آينتراخت فرانكفورت × فيردربريمن 1-0
ترتيب فرق المقدمة
1- بايرن ميونيخ: 29 نقطة
2- آينتراخت فرانكفورت: 23 نقطة
3- لايبزيج: 21نقطة
4- باير ليفركوزن: 20نقطة
5- بوروسيا دورتموند: 19 نقطة