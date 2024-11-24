انت الأن تتابع خبر الشعر الأسود مثل الحرير لونه كالسواد المستدير!!.. استخدمي وصفة القرنفل لشعرك ومش هيبقي في ولا شعرة بيضة موجودة بعد كدا..جربيها وخلي خصل شعرك تتنفس بيها!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الشعر الأبيض يمثل مصدر قلق للكثيرين، سواء كان ناتجا عن عوامل وراثية أو تقدم في العمر، يعد الشيب مصدر إزعاج للكثيرين، حيث يدفع البعض لاستخدام منتجات كيميائية باهظة الثمن للتخلص منه ومع ذلك، فإن هذه المنتجات قد تلحق الضرر بالشعر وفروة الرأس لذلك، تعد الوصفات الطبيعية، وخاصة تلك التي تعتمد على القرنفل، بديلا آمنا واقتصاديا للتخلص من الشيب في هذا المقال، نستعرض وصفات فعالة باستخدام القرنفل لإعادة الشعر إلى لونه الطبيعي.

خلطة القرنفل والقهوة لعلاج الشيب

تعد هذه الخلطة واحدة من أكثر الوصفات الطبيعية فعالية في التخلص من الشعر الأبيض بفضل مكوناتها المغذية.

المكونات

ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر.

ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون.

ثلاث ورقات من ورق اللورا.

كوب من الماء.

ملعقتان كبيرتان من البن.

ملعقة واحدة من زيت جوز الهند.

الخطوات:

في إناء، أضيفي القرنفل، الشاي الأخضر، وورق اللورا.

أضيفي الماء إلى المكونات وارفعي الإناء على النار حتى يغلي.

قومي بتصفية الخليط بعد الغليان واتركيه ليبرد تماما.

أضيفي البن وزيت جوز الهند إلى الخليط وامزجيه جيدا.

دلكي الشعر جيدا بالخليط، مع التركيز على مناطق الشيب.

اتركي الخليط على الشعر لمدة ساعة ونصف، ثم اغسليه بالماء الدافئ والشامبو.

كرري الوصفة يوميا لمدة أسبوع للحصول على نتائج مبهرة.

خلطة القرنفل وحبة البركة لإزالة الشيب

تتميز هذه الخلطة بمكوناتها الفعالة التي تساهم في تغذية الشعر واستعادة لونه الطبيعي.

المكونات

ثمرة بصل متوسطة الحجم.

ملعقتان كبيرتان من القرنفل (مسمار أو مطحون).

ملعقتان كبيرتان من حبة البركة.

ملعقتان كبيرتان من الأرز.

بخاخ لتوزيع الخليط.

الخطوات:

في إناء، أضيفي القرنفل، حبة البركة، ثمرة البصل، والأرز.

ارفعي الخليط على النار واتركيه يغلي عدة مرات.

صفي الخليط بعد الغليان للحصول على ماء المكونات.

ضعي الماء المصفى في بخاخ.

قسمي الشعر ورشي الخليط على أماكن الشعر الأبيض.

اتركيه على الشعر لمدة ساعتين، ثم اغسليه بالماء الدافئ وجففيه.

كرري هذه الوصفة يوما بعد يوم للحصول على نتائج فعالة.

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