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الدوري المغربي (11): شباب المحمدية في مهمة صعبة أمام الدفاع الجديدي

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 07:01 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الأحد، مباراتان في الجولة الحادية عشرة من الدوري المغربي بكرة القدم، حيث يلتقي نهضة الزمامرة مع شباب السوالم الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، وشباب المحمدية مع الدفاع الحسني الجديدي الساعة 20:00.

النتائج المسجلة في الجولة (11)
الرجاء × الوداد 1-1
الجيش الملكي × الاتحاد التوركي 1-1
أولمبيك آسفي × المكناسي 3-0
اتحاد طنجة × المغرب التطواني 1-2
نهضة بركان × حسنية أغادير 2-1

ترتيب فرق المقدمة
1- نهضة يركان: 26 نقطة
2- المغرب الفاسي: 18 نقطة
3- الجيش الملكي: 17 نقطة
4- نهضة الزمامرة: 16 نقطة
5- حسنية أغادير: 16 نقطة
6- الوداد: 16 نقطة

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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