نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المغربي (11): شباب المحمدية في مهمة صعبة أمام الدفاع الجديدي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 07:01 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، الأحد، مباراتان في الجولة الحادية عشرة من الدوري المغربي بكرة القدم، حيث يلتقي نهضة الزمامرة مع شباب السوالم الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، وشباب المحمدية مع الدفاع الحسني الجديدي الساعة 20:00.
النتائج المسجلة في الجولة (11)
الرجاء × الوداد 1-1
الجيش الملكي × الاتحاد التوركي 1-1
أولمبيك آسفي × المكناسي 3-0
اتحاد طنجة × المغرب التطواني 1-2
نهضة بركان × حسنية أغادير 2-1
ترتيب فرق المقدمة
1- نهضة يركان: 26 نقطة
2- المغرب الفاسي: 18 نقطة
3- الجيش الملكي: 17 نقطة
4- نهضة الزمامرة: 16 نقطة
5- حسنية أغادير: 16 نقطة
6- الوداد: 16 نقطة