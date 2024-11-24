الدوري المغربي (11): شباب المحمدية في مهمة صعبة أمام الدفاع الجديدي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 07:01 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الأحد، مباراتان في الجولة الحادية عشرة من الدوري المغربي بكرة القدم، حيث يلتقي نهضة الزمامرة مع شباب السوالم الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، وشباب المحمدية مع الدفاع الحسني الجديدي الساعة 20:00.

النتائج المسجلة في الجولة (11)

الرجاء × الوداد 1-1

الجيش الملكي × الاتحاد التوركي 1-1

أولمبيك آسفي × المكناسي 3-0

اتحاد طنجة × المغرب التطواني 1-2

نهضة بركان × حسنية أغادير 2-1

ترتيب فرق المقدمة

1- نهضة يركان: 26 نقطة

2- المغرب الفاسي: 18 نقطة

3- الجيش الملكي: 17 نقطة

4- نهضة الزمامرة: 16 نقطة

5- حسنية أغادير: 16 نقطة

6- الوداد: 16 نقطة